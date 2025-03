Com foco em pauta ambiental, Lohanna pleiteia Câmara dos Deputados em 2026

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A deputada estadual Lohanna França (PV) anunciou que trabalha junto a seu partido e aliados para lançar sua candidatura à Câmara dos Deputados em 2026. Em entrevista ao Estado de Minas, a parlamentar revelou, pela primeira vez, que pretende seguir a carreira política em Brasília a partir do próximo pleito.

Questionada sobre suas pretensões eleitorais, a parlamentar afirmou que sua candidatura leva em consideração um planejamento do Partido Verde (PV) para ter representantes dos estados mais populosos em Brasília. Atualmente, a legenda não conta com nenhum deputado federal por Minas Gerais.

“A defesa do meio ambiente em Minas talvez seja mais sensível do que em vários estados porque a gente tem três biomas, temos a maior área preservada de Mata Atlântica aqui no estado. Eu venho de uma cidade coberta por dois rios caudalosos. A defesa da pauta ambiental, que é tão intrínseca ao meu partido, também impulsiona quando a gente observa esse absurdo que é o PV não ter conseguido eleger nenhum deputado federal na última eleição. O nosso estado não pode ficar sem uma representação federal do PV e a gente tem deputados estaduais do partido do mais alto nível para nos representar e cuidar da pauta na Assembleia, além dos que virão candidatos em 2026”, destacou.

Lohanna começou sua carreira política em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. Em 2020, aos 25 anos, ela foi a vereadora mais votada do município e, dois anos depois, conseguiu se eleger deputada estadual.

Na Assembleia, ela lidera a bancada feminina da Casa e integra o bloco Democracia e Luta, de oposição ao governador Romeu Zema (Novo). Além da objeção ao Executivo Estadual, a parlamentar também se notabiliza pela atuação de denúncia e crítica ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), rival político local, cujos irmãos Gleidson Azevedo (Novo) e Eduardo Azevedo (PL) são, respectivamente, prefeito de Divinópolis e deputado estadual.

Na disputa em 2026, além da própria campanha, Lohanna pode se destacar como nome importante no campo progressista para disputar o governo estadual. Cleitinho aparece como nome mais forte da direita nas pesquisas de intenção de voto para o cargo de governador e a experiência da parlamentar como antagonista do senador pode ser um trunfo do eventual candidato à esquerda, posto ainda vago.

Ao comentar a possível candidatura de Cleitinho a governador, Lohanna afirma que o senador é um concorrente relevante, mas questiona sua atuação pela melhoria efetiva da Região Centro-Oeste de Minas. Em tom irônico, ela relacionou a projeção da carreira política do parlamentar com seu trabalho em prol de sua base eleitoral.

“O problema em 2018 é que, como vereador, ele não teria poder para resolver as coisas da cidade, não tem emenda, aí ele teve que ser candidato a deputado estadual, porque aí sim ele iria conseguir cuidar de Divinópolis e do Centro-Oeste mineiro. Ele ganha para deputado estadual com uma votação muito expressiva em 2020, mas o problema é que o prefeito não era aliado deles e barra as emendas que ele coloca. Então ele tem que eleger como prefeito o irmão dele, que ninguém sabe o nome e não ganharia para síndico de prédio. Em 2022, o problema é que, como deputado estadual, ele tem um sistema a enfrentar e precisa ir para Brasília, porque é lá que o poder está. Então, ele sai candidato a senador. Eu fico pensando se o Cleitinho vai ter que ser presidente do universo para ele dar conta de fazer alguma coisa”, criticou.

