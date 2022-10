Vereadora mais votada de Divinópolis, Lohanna é eleita deputada estadual

Em Divinópolis, Lohanna França foi eleita vereadora com 5.466 votos, representando 4,97% dos votos válidos (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A vereadora de Divinópolis Lohanna França (PV) foi eleita para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com 67.178 votos. Antibolsonarista, ela viralizou nas redes sociais depois de criticar o apoio de eleitores ao presidente Jair Bolsonaro (PL).A jovem de 27 anos ganhou popularidade nas eleições no aplicativo Tik Tok. Um dos vídeos em que ela aponta controvérsia entre a fala “em defesa da família” e os quatro casamentos do candidato à reeleição alcançou mais de um milhão de visualizações, além de atrair pelo menos 20 mil novos seguidores nas redes sociais.