Lohanna França: quem é a vereadora de Divinópolis que se opõe a Bolsonaro

Lohanna França foi eleita a vereadora mais jovem e votada da história de Divinópolis (foto: Divulgação/Câmara Divinópolis) Eleita a vereadora mais jovem a ocupar uma cadeira na Câmara de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Lohanna França (PV) ostenta outra marca: votação histórica. Os 5.462 votos recebidos na última eleição a colocaram em posição de destaque no município. Porém, foram as pautas defendidas e o discurso acirrado contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) que a renderam projeções.



Um dos vídeos em que ela aponta controvérsia entre a fala “em defesa da família” e os quatro casamentos do candidato à reeleição, alcançou mais de um milhão de visualizações e atraiu pelo menos 20 mil novos seguidores nas redes sociais.



Candidata a deputada estadual, aos 27 anos, ela tem conversado diretamente com o público mais jovem falando em "educação, diversidade e meio ambiente". Também é comum vê-la caminhado próxima a vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT).



Recentemente, se viu em meio a polêmica da implantação dos banheiros multigêneros ao propor um projeto de lei que estabelece políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) às pessoas LGBTQIA+.



Postura que choca com as pautas conservadoras do presidente. “Enquanto o Bolsonaro ataca, por exemplo, a comunidade LGBT, ele não tem que falar de fome, ele não tem que falar de desemprego, ele não tem que falar dos problemas da saúde”, pontua. Para Lohanna, ele governa “pelo medo e escândalo” para não abordar “assuntos sérios”.



Vereadora em um município onde Bolsonaro saiu vencedor na última eleição com 65% dos votos válidos no segundo turno, ela acredita fielmente em um resultado inverso neste ano. “Não tenho dúvidas que Lula vencerá a eleição e terá maioria dos votos aqui”, afirma.



“Violência”



Em visita à Divinópolis, na última sexta-feira (23/9), o candidato a reeleição levou milhares de pessoas às ruas. “Ninguém disse que o Bolsonaro não tem votos ou que tem pouco. Ele tem muitos votos. O que eu sei é que hoje o Lula tem mais votos. Mas a gente tem muito mais dificuldade de mobilizar os apoiadores”, diz.



Dificuldade, segundo a vereadora, reflexo da violência, classificada por ela como “método de campanha” por parte de apoiadores do presidente. “A gente sabe que muita gente gostaria de ter um carro adesivado com o Lula e não tem coragem de colocar por medo da violência que vem com muito mais frequência de um lado só”, enfatiza.

Educação



Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, desde o primeiro ano de vida ela se divide entre Divinópolis e Itaúna, na mesma região de Minas. Foi no município eleita vereadora, onde mora há quase 10 anos, que ela decidiu construir a carreira profissional. Formada em bioquímica pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) é também professora de inglês.



Pela profissão escolhida, ela justifica às críticas também ao governador Romeu Zema que tenta a reeleição pelo partido Novo. “Ele pode ter sido bom em alguns aspectos, mas na educação ele foi sofrível, fez um mandato muito ruim, tem sucateado as escolas, tem colocado pessoas à frente da eleição”, argumenta. Para ela, Alexandre Kalil (PSD), candidato que tem o apoio de Lula em Minas, deverá “fazer melhor”.

Além da diversidade, Lohanna tem levantando bandeira do meio-ambiente e educação.



*Amanda Quintiliano especial para o EM