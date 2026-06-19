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"NÃO SOU FÃ DELE"

Trump sobre Lula: 'Não penso nele e não poderia me importar menos com ele'

Presidente norte-americano disse ter observado discursos de Lula no G7 e classificou o mandatário brasileiro de "muito volátil"

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/06/2026 17:43

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Relação entre Lula e Trump volta a ficar tensa por causa da proximidade das eleições brasileiras
Trump avalia participação de Lula no G7 e chama brasileiro de "volátil" crédito: EVARISTO SÁ/AFP JIM WATSON/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acompanhou os discursos do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a cúpula do G7. Em entrevista ao site norte-americano Axios, o norte-americano classificou o político petista como "muito volátil".

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Apesar do comentário, Trump disse não ter uma opinião particularmente forte sobre Lula, mas avaliou que ele mudou ao longo dos anos. Ao ser questionado sobre o presidente do Brasil, o chefe do Executivo estadunidense declarou que "não poderia se importar menos" com ele. 

"Não sou fã dele, nem desgosto. Para ser sincero, não penso nele. Não me importo. Mas ele é uma pessoa diferente agora. Muito volátil", comentou Trump. 

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Durante o encontro da cúpula de líderes do G7, há poucos dias, o petista também avaliou a postura de Donald Trump em meio à tentativa brasileira de evitar a imposição de um novo tarifaço. 

Na ocasião, Lula afirmou ter entregado um documento “para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado”. No mês passado, os EUA passaram a classificar o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. “Entreguei por escrito porque eu não quero só falar, porque o presidente Trump fala muito e ouve pouco”, disparou o petista.

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Na mesma entrevista dada ao Axios, Trump elogiou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping, apontando ambos como exemplos de liderança global. 

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