Trump sobre Lula: 'Não penso nele e não poderia me importar menos com ele'
Presidente norte-americano disse ter observado discursos de Lula no G7 e classificou o mandatário brasileiro de "muito volátil"
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acompanhou os discursos do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a cúpula do G7. Em entrevista ao site norte-americano Axios, o norte-americano classificou o político petista como "muito volátil".
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Apesar do comentário, Trump disse não ter uma opinião particularmente forte sobre Lula, mas avaliou que ele mudou ao longo dos anos. Ao ser questionado sobre o presidente do Brasil, o chefe do Executivo estadunidense declarou que "não poderia se importar menos" com ele.
"Não sou fã dele, nem desgosto. Para ser sincero, não penso nele. Não me importo. Mas ele é uma pessoa diferente agora. Muito volátil", comentou Trump.
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Durante o encontro da cúpula de líderes do G7, há poucos dias, o petista também avaliou a postura de Donald Trump em meio à tentativa brasileira de evitar a imposição de um novo tarifaço.
Na ocasião, Lula afirmou ter entregado um documento “para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado”. No mês passado, os EUA passaram a classificar o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. “Entreguei por escrito porque eu não quero só falar, porque o presidente Trump fala muito e ouve pouco”, disparou o petista.
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Na mesma entrevista dada ao Axios, Trump elogiou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping, apontando ambos como exemplos de liderança global.