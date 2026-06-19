Trump sobre Lula: 'Não penso nele e não poderia me importar menos com ele'

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acompanhou os discursos do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a cúpula do G7. Em entrevista ao site norte-americano Axios, o norte-americano classificou o político petista como "muito volátil".

Apesar do comentário, Trump disse não ter uma opinião particularmente forte sobre Lula, mas avaliou que ele mudou ao longo dos anos. Ao ser questionado sobre o presidente do Brasil, o chefe do Executivo estadunidense declarou que "não poderia se importar menos" com ele.

"Não sou fã dele, nem desgosto. Para ser sincero, não penso nele. Não me importo. Mas ele é uma pessoa diferente agora. Muito volátil", comentou Trump.

Durante o encontro da cúpula de líderes do G7, há poucos dias, o petista também avaliou a postura de Donald Trump em meio à tentativa brasileira de evitar a imposição de um novo tarifaço.

Na ocasião, Lula afirmou ter entregado um documento “para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado”. No mês passado, os EUA passaram a classificar o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. “Entreguei por escrito porque eu não quero só falar, porque o presidente Trump fala muito e ouve pouco”, disparou o petista.

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Na mesma entrevista dada ao Axios, Trump elogiou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping, apontando ambos como exemplos de liderança global.