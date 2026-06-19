Em clima de proximidade com Lula, Damião pede apoio para saúde em BH

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Em clima de proximidade, o prefeito de Belo Horizonte, Alvaro Damião (União Brasil), pediu apoio ao governo federal e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para ampliar o financiamento da rede municipal de saúde durante evento com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta feira (19/6), no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte.

Antes da cerimônia, o prefeito recebeu Lula no Aeroporto da Pampulha. Durante o evento, o presidente ajustou o colarinho da camisa de Damião enquanto ele discursava.

O prefeito preside a federação formada por PP e União Brasil em Minas Gerais, que ainda não definiu posição na disputa pelo governo do estado, mas tem dado declarações interpretadas como sinal de distanciamento em relação a uma hipotética aliança com o campo governista estadual, liderado pelo governador Mateus Simões (PSD).

Em seu discurso, o prefeito afirmou que a demanda por atendimento supera a população da capital e que o município precisa de mais recursos para dar conta da demanda, que ultrapassa a população da capital. "Se você perguntar, o senhor trata da saúde de 2,3 milhões pessoas? Falei: 'Não'. Trato de quase 6 milhões de pessoas. Porque Belo Horizonte recebe o estado de Minas Gerais inteiro, inteiro."

Ele acrescentou que o município enfrenta pressão financeira para manter a rede de atendimento. "Hoje o peso é alto, e eu tenho certeza absoluta que o senhor (Lula) e o ministro Padilha vão nos ajudar a equacionar a conta dos belo-horizontinos. A gente está colocando muito a mais do que consegue colocar para poder dar e oferecer a saúde que a gente oferece em Belo Horizonte", disse.

A agenda no Hospital Luxemburgo incluiu anúncios de ampliação de leitos e aquisição de equipamentos para radioterapia no Sistema Único de Saúde.

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Depois do compromisso em Belo Horizonte, o presidente seguiu para Divinópolis, no Centro Oeste de Minas Gerais, onde participou da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei.