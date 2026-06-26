Mulher passa fezes de cachorro em mural de Bolsonaro
Grafite decora a fachada da chamada "Casa Bolsonaro", mantida pelo vereador vitoriense Armandinho Fontoura (PL), que acionou a polícia
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Um mural com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro em Vitória, no Espírito Santo, foi vandalizado com fezes de cachorro por uma mulher.
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O grafite decora a fachada da chamada “Casa Bolsonaro”, mantida pelo vereador vitoriense Armandinho Fontoura (PL) no Bairro Praia do Canto. O parlamentar publicou diversos vídeos nas redes sociais para repercutir o caso.
“Nós vamos para cima dessa delinquente, dessa criminosa. Botar a Polícia Civil em cima. Já descobrimos onde ela mora, olha o prédio dela aí”, disse Fontoura, em um vídeo.
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Mural vandalizado
Segundo o vereador, a mulher passou fezes de cachorro duas vezes sobre a imagem de Bolsonaro, uma no dia 13 e outra no dia 20 de junho. Armandinho Fontoura divulgou fotos, nome e endereço da suspeita.
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Câmeras de segurança registraram os atos, que viralizaram nas redes sociais. Passeando com um cachorro, a mulher aparece vandalizando o grafite.