Assine
overlay
Início Política
repercussão nas redes

Mulher passa fezes de cachorro em mural de Bolsonaro

Grafite decora a fachada da chamada "Casa Bolsonaro", mantida pelo vereador vitoriense Armandinho Fontoura (PL), que acionou a polícia

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
26/06/2026 18:41

compartilhe

SIGA
×
Vandalismo ocorreu em duas datas: 13 e 20 de junho, segundo vereador
Vandalismo ocorreu em duas datas: 13 e 20 de junho, segundo o vereador vitoriense Armandinho Fontoura (PL) crédito: Instagram/Reprodução

Um mural com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro em Vitória, no Espírito Santo, foi vandalizado com fezes de cachorro por uma mulher.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grafite decora a fachada da chamada “Casa Bolsonaro”, mantida pelo vereador vitoriense Armandinho Fontoura (PL) no Bairro Praia do Canto. O parlamentar publicou diversos vídeos nas redes sociais para repercutir o caso.

“Nós vamos para cima dessa delinquente, dessa criminosa. Botar a Polícia Civil em cima. Já descobrimos onde ela mora, olha o prédio dela aí”, disse Fontoura, em um vídeo.

Leia Mais

Mural vandalizado

Segundo o vereador, a mulher passou fezes de cachorro duas vezes sobre a imagem de Bolsonaro, uma no dia 13 e outra no dia 20 de junho. Armandinho Fontoura divulgou fotos, nome e endereço da suspeita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Câmeras de segurança registraram os atos, que viralizaram nas redes sociais. Passeando com um cachorro, a mulher aparece vandalizando o grafite.

Tópicos relacionados:

bolsonaro fezes jair-bolsonaro mural vitoria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay