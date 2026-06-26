Lula diz que enviará ministro da Defesa à Venezuela após terremotos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (26/6) que o ministro da Defesa, José Múcio, viajará à Venezuela na próxima semana para discutir de que forma o Brasil poderá contribuir com as ações de assistência ao país, atingido por terremotos que já deixaram mais de 900 mortes.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de lançamento e batismo da fragata Cunha Moreira, realizada em Itajaí, Santa Catarina. Antes de iniciar seu discurso, o presidente pediu um minuto de silêncio em homenagem aos mortos e aos feridos pela tragédia.

Ao se dirigir ao ministro da Defesa, Lula determinou o envio da missão. "Queria, Zé Múcio, determinar que, na semana que vem, você vá à Venezuela para discutir o que a nossa Defesa pode fazer de ajuda ao povo da Venezuela", afirmou.

Além disso, o governo federal enviou um avião com bombeiros, especialistas e mantimentos para ajudar nas operações de resgate. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou de Guarulhos, São Paulo, no início da tarde.

Desastre



A iniciativa ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária causada pelos tremores. De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo governo venezuelano nesta sexta-feira, o número de mortos chegou a 920, mais que o triplo das 265 vítimas registradas inicialmente.

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Enquanto as autoridades atualizam os dados da tragédia, equipes de resgate seguem mobilizadas em uma corrida contra o tempo para localizar sobreviventes sob os escombros. As operações se concentram principalmente em Caracas e no estado de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos terremotos.