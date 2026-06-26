Ajuda na Venezuela: bombeiros de MG embarcam após terremotos

Treze militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) integrarão a força-tarefa brasileira mobilizada para atuar nas ações de busca, salvamento e apoio humanitário após os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6) e deixaram ao menos 164 mortos.

A missão é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), e contará também com bombeiros militares dos estados do Paraná e de São Paulo.

Os militares mineiros pertencem ao Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD), unidade especializada em ocorrências de grande complexidade e desastres.

A equipe brasileira será formada por especialistas em busca e salvamento urbano, resposta a desastres, atendimento pré-hospitalar, logística e gestão operacional. Juntos, eles comporão a equipe BRA-01, preparada para atuar em operações internacionais do tipo USAR (Urban Search and Rescue).

Segundo o CBMMG, a mobilização ocorre em razão dos danos provocados pelos terremotos, que causaram o colapso de edificações, interrupção de serviços essenciais e demandaram reforço nas ações de resgate. As áreas de La Guaira e Caracas estão entre os principais pontos de atuação das equipes internacionais.

Os bombeiros seguirão com equipamentos específicos para operações em estruturas colapsadas, incluindo ferramentas de corte e rompimento, materiais para escoramento, sistemas de elevação de carga, equipamentos de busca técnica, comunicação, atendimento emergencial e suporte logístico.

A corporação informou que os militares embarcam preparados para atuar com autonomia operacional em cenários de risco, como estruturas instáveis, possibilidade de réplicas, dificuldades de acesso e interrupção de serviços básicos.

Além das buscas por vítimas, a equipe poderá auxiliar na avaliação de danos, planejamento das operações, georreferenciamento, coordenação das frentes de trabalho e apoio às autoridades locais e aos organismos internacionais.

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O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informa que tem experiência em missões nacionais e internacionais de grande porte, tendo atuado em operações de resposta a desastres em países como Moçambique, Haiti e Turquia, além de grandes ocorrências em território brasileiro.