O que se sabe sobre as vítimas estrangeiras dos terremotos na Venezuela

O número de mortos nos dois terremotos que abalaram a Venezuela na quarta-feira subiu nesta sexta-feira (26) para pelo menos 235, incluindo vários cidadãos estrangeiros.

Veja o que se sabe até agora sobre a identidade das vítimas de outras nacionalidades:

- Dois brasileiros -

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, país que tem fronteira com a Venezuela, informou que dois cidadãos do país — um homem e uma mulher — morreram na tragédia.

O governo anunciou que presta assistência consular aos familiares.

- Dois espanhóis mortos e 90 não localizados -

"Lamentamos profundamente o falecimento de dois espanhóis, confirmado por seus próprios familiares, a quem transmitimos nossas condolências", informou nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores do país europeu. O comunicado acrescenta que "o número de espanhóis não localizados neste momento é de 90".

- Um ítalo-venezuelano -

Um homem nascido em Caracas em 1970, cidadão venezuelano e italiano, morreu após o desabamento de um prédio no estado de La Guaira, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Itália. Roma calcula que quase 170.000 pessoas com passaporte italiano vivem na Venezuela.

- Um português -

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal confirmou "a primeira morte de um cidadão português" nos terremotos. O homem foi retirado com vida dos escombros, mas morreu a caminho do hospital, informou o ministério.

- Dois chineses -

Dois cidadãos chineses foram confirmados entre as vítimas dos terremotos até a tarde de quinta-feira, informou a agência estatal de notícias Xinhua, que citou a embaixada em Caracas.

A representação diplomática publicou um comunicado na plataforma de mensagens WeChat no qual pede aos cidadãos chineses na Venezuela que "tomem precauções diante de desastres secundários provocados por réplicas e outros terremotos".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ega/roc/cr/vel/arm/avl/fp