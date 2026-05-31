MG: vaca cai em fossa e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Januária
Salvamento de "Petrona" demorou várias horas no meio da madrugada. Animal caiu em buraco com três metros de profunidade
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Uma vaca de grande porte caiu dentro de uma antiga fossa, com aproximadamente três metros profundidade, na noite de sábado (30/5), e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na comunidade de Gameleira, na zona rural de Januária, no Norte de Minas Gerais.
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O salvamento do animal deu muito trabalho aos militares. A operação, no meio da escuridão, avançou por várias horas na madrugada deste domingo (31/5).
A localidade de Gameleira é uma área de remanescente quilombola, reconhecida pela Fundação Palmares, que fica distante cerca de 14 quilômetros da área urbana de Januária.
O proprietário do animal informou aos militares que a vaca, denominada como “Petrona”, entrou no quintal da residência e, ao passar em cima da tampa da fossa, a estrutura não suportou o peso e rompeu. A vaca caiu no buraco, ficando a três metros de profundidade, sem conheci sair.
Ao chegarem ao local, os militares realizaram uma minuciosa análise da situação, considerando os riscos inerentes ao ambiente confinado, à profundidade da fossa e às condições de “Petrona”. “Após a adoção de todas as medidas de segurança e a devida paramentação da equipe, foi montado um sistema de acesso ao interior da estrutura para avaliação das condições da vaca”, informou o Corpo de Bombeiros.
Constatado que a vaca permanecia ativa, informa a corporação, “os bombeiros instalaram um sistema de vantagem mecânica, utilizando técnicas especializadas de salvamento terrestre para garantir uma retirada controlada e segura. Após a correta amarração e estabilização da vaca, foi realizado o içamento do animal, que foi retirado da fossa sem a ocorrência de ferimentos aparentes graves”.
Concluído o resgate, “Petrona” foi entregue aos cuidados do seu proprietário, “que recebeu orientações para buscar avaliação veterinária, em razão da queda e da exposição prolongada do animal ao ambiente insalubre da fossa”, divulgou o Corpo de Bombeiros.
Alerta
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMG) alerta que fossas, cisternas, poços e outras estruturas subterrâneas devem permanecer devidamente protegidas e sinalizadas, especialmente em áreas de circulação de pessoas e animais.
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Tampas danificadas, improvisadas ou sem resistência adequada representam riscos significativos e podem ocasionar acidentes graves, exigindo intervenções complexas e colocando vidas em perigo.