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BH: homem se desequilibra, cai no Arrudas e é resgatado pelos bombeiros

Queda ocorreu próximo ao Boulevard Shopping, na Região Centro-Sul da capital mineira

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Quéren Hapuque
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Repórter
31/05/2026 19:14

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O homem foi ao encaminhado ao Hospital João XXIII
O homem foi ao encaminhado ao Hospital João XXIII crédito: Reprodução/CBMMG

Um homem de aproximadamente 40 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair no leito do Rio Arrudas, na Avenida dos Andradas, próximo ao Boulevard Shopping, no bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), neste domingo (31/5).

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De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada inicialmente inconsciente. No entanto, durante o atendimento, o homem recuperou a consciência, embora apresentasse sinais de confusão.

 

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Aos militares, ele relatou ser usuário de entorpecentes e afirmou que se desequilibrou antes de cair no canal do Arrudas. As circunstâncias exatas do incidente ainda não foram esclarecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para a ocorrência. Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima e a retirada do leito do rio. 

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Em seguida, o homem foi entregue à Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhado para o Hospital João XXIII para avaliação médica. O estado de saúde dele não foi divulgado.

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