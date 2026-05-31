Homem é preso por atear fogo na casa da ex-companheira

Um homem de 59 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira, após uma discussão, na noite de sábado (30/5), em Bocaiúva (MG), na Região Norte. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Não houve feridos, pois não havia ninguém na residência.



O fato ocorreu no Bairro Beija-Flor. Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, os militares constataram que o incêndio estava concentrado em apenas em um cômodo da casa. Utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção respiratória (EPR), os bombeiros combaterem as chamas e extinguiram totalmente o incêndio.

Apesar da ação dos bombeiros, foram destruídos uma geladeira, um fogão, uma cama e todo o telhado da residência. A proprietária foi orientada a acionar a Defesa Civil do município para avaliação das condições estruturais da moradia.



A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito do incêndio criminoso, o ex-companheiro da proprietária do imóvel.

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Conforme o boletim de ocorrência da PM, o homem confessou que teve uma discussão com a ex-companheira e ateou fogo na casa por vingança. A mulher, de 59 anos, já tinha registrado pedido de medida protetiva contra o homem, por ser ameaçada por ele.