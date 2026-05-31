BH ganha novo parque, no São Bento

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Belo Horizonte ganhou neste domingo (31/5) mais uma área verde aberta ao público. Com cerca de 30 mil metros quadrados, o Parque Paulo Berutti, no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul, foi inaugurado com a proposta de unir preservação ambiental, lazer e convivência comunitária.



Durante a cerimônia, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) participou do plantio de uma muda de ipê-branco ao lado do padre Luís Henrique, pároco da Igreja de São Bento. O gesto marcou simbolicamente o compromisso com o meio ambiente e deu origem ao Bosque São Francisco, área que também recebeu outras 130 mudas da espécie.



“Recuperar e entregar para a comunidade parques como este é investir no que a vida pode nos trazer de melhor. Interação com o meio ambiente, lazer e convivência com os familiares e os amigos e, acima de tudo, uma aula prática cotidiana de respeito e amor à natureza”, afirmou o prefeito.



Criado em 1998 pela Lei 7.432, o espaço, até então conhecido como Bosque São Bento I, era considerado uma reserva ambiental sem estrutura para visitação, restrita a cercamento e passeio externo. Com a intervenção, o local foi transformado em parque urbano equipado com portaria, guarita, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, bebedouro, playground e área de convivência com mesas e bancos.

O projeto também incluiu paisagismo com espécies ornamentais e o plantio de árvores nativas, ampliando a cobertura vegetal já existente. Inserido na bacia do Ribeirão Arrudas e classificado como zona de Proteção Ambiental-1 (PA-1) no Plano Diretor, o parque integra um corredor ecológico estratégico para a absorção da água das chuvas, regulação do clima urbano e preservação da fauna silvestre.



A implantação foi definida a partir da participação popular, por meio do Orçamento Participativo 2015/2016. Ao todo, foram investidos R$ 518,6 mil pelo programa e mais R$ 93,2 mil provenientes de contrapartidas ambientais.



Com a nova unidade, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) passa a administrar 82 parques distribuídos pelas 10 regionais da capital. Para o presidente da fundação, Gelson Leite, a expansão da rede reforça o compromisso com a qualidade de vida da população.

“Belo Horizonte passa a contar mais um local destinado ao lazer, descanso e educação ambiental para as famílias. Isso, com certeza, nos motiva a continuar cuidando das áreas verdes e a contribuir com a manutenção de espaços ecológicos que ofereçam mais qualidade de vida para os moradores de todas as regiões da cidade”, destacou.

Homenagem

O parque leva o nome de Paulo Azevedo Berutti, engenheiro agrônomo nascido em Lavras, que teve atuação relevante na gestão ambiental e florestal do país na década de 1970. Ele presidiu o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), órgão que antecedeu o Ibama, além de ocupar cargos técnicos no Ministério da Agricultura e atuar em centros de pesquisa agropecuária. A escolha do nome é uma homenagem à sua contribuição para a conservação ambiental e defesa das áreas verdes.



PARQUE PAULO BERUTTI

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Na Rua Inspetor José Aparecido, esquina com Cônsul Robert Levy, s/nº, Bairro São Bento

Aberto diariamente, das 8h às 17h (entrada até as 16h30)

