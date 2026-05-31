MG: idosos ficam presos em residência que pegou fogo

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um casal de idosos acabou preso em uma residência que pegou fogo, na madrugada deste domingo (31/5), em Alfenas (MG), na Região Sul. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para o resgate.

Segundo a corporação, o incêndio ocorreu no Bairro Vila Formosa. No local, os militares encontraram os moradores presos em um dos quartos do imóvel.

A equipe forçou a janela do cômodo para acessá-los. Ao mesmo tempo, outros bombeiros montaram uma linha de frente para combater as chamas.

Dentro do quarto havia grande quantidade de fumaça densa e os idosos se encontravam confusos e com tosse recorrente. A equipe de saúde também entrou no local e as vítimas foram retiradas.

No atendimento pré-hospitalar, foi constatado que o casal estava consciente, mas um pouco confuso e com baixa saturação de oxigênio, devido ao tempo em que inalou a fumaça. Mesmo sem ferimentos, eles foram encaminhados ao Hospital Universitário Alzira Velano para os cuidados médicos e oxigenoterapia.

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Ainda na casa, os bombeiros verificaram que o foco do incêndio estava concentrado na cozinha. Os moradores não souberam relatar as causas das chamas. Após o combate, os militares constataram danos nos móveis da cozinha, mas sem prejuízos na estrutura geral da residência.