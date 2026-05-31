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FOGO NA COZINHA

MG: idosos ficam presos em residência que pegou fogo

Vítimas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital para tratamento por terem inalado fumaça

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
31/05/2026 08:55

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Fogo ficou concentrado na cozinha da residência
Os moradores não souberam relatar as causas das chamas crédito: CBMMG

Um casal de idosos acabou preso em uma residência que pegou fogo, na madrugada deste domingo (31/5), em Alfenas (MG), na Região Sul. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para o resgate.

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Segundo a corporação, o incêndio ocorreu no Bairro Vila Formosa. No local, os militares encontraram os moradores presos em um dos quartos do imóvel. 

A equipe forçou a janela do cômodo para acessá-los. Ao mesmo tempo, outros bombeiros montaram uma linha de frente para combater as chamas.

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Dentro do quarto havia grande quantidade de fumaça densa e os idosos se encontravam confusos e com tosse recorrente. A equipe de saúde também entrou no local e as vítimas foram retiradas.

No atendimento pré-hospitalar, foi constatado que o casal estava consciente, mas um pouco confuso e com baixa saturação de oxigênio, devido ao tempo em que inalou a fumaça. Mesmo sem ferimentos, eles foram encaminhados ao Hospital Universitário Alzira Velano para os cuidados médicos e oxigenoterapia.

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Ainda na casa, os bombeiros verificaram que o foco do incêndio estava concentrado na cozinha. Os moradores não souberam relatar as causas das chamas. Após o combate, os militares constataram danos nos móveis da cozinha, mas sem prejuízos na estrutura geral da residência.

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