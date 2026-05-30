Homem é preso com 718 pinos de cocaína, arma e dinheiro na Zona da Mata

Um homem de 27 anos foi preso e um adolescente apreendido na tarde deste sábado (30/5) durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Miradouro(MG), na Zona da Mata. A dupla é suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Por volta das 15h, equipes da Polícia Militar realizavam uma operação de combate ao tráfico de drogas no Bairro Cruzeiro, área que frequentemente é alvo de denúncias relacionadas à venda de entorpecentes.

Durante a ação, os militares abordaram um adolescente que conduzia uma motocicleta em atitude considerada suspeita. Em seguida, um homem de 27 anos também foi abordado. Com ele, os policiais encontraram pinos de cocaína e dinheiro trocado.

Os militares realizaram buscas em um imóvel suspeito de ser utilizado para guardar e comercializar drogas. Durante as buscas, os militares apreenderam grande quantidade de entorpecentes, além de um revólver calibre .32, munições, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 718 pinos de cocaína, 60 papelotes de cocaína, 31 pedras de crack, 13 buchas de maconha, dois tabletes de maconha, um revólver calibre .32, seis munições do mesmo calibre, R$ 1.261 em dinheiro e um aparelho celular.

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O homem foi preso em flagrante, enquanto o adolescente foi apreendido. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material recolhido, para as providências legais.