Terremoto na Venezuela: tragédia domina buscas no Google

Dois fortes terremotos atingiram o estado de Yaracuy, na Venezuela, na tarde da última quarta-feira (24/6), causando destruição generalizada e centenas de vítimas. O primeiro abalo, de magnitude 7,2, foi seguido apenas 40 segundos depois por um segundo tremor de 7,5, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi registrado próximo à cidade de Morón.

Balanço da tragédia

O governo venezuelano confirmou que, até o momento, há pelo menos 188 mortos e mais de 1.500 feridos. As equipes de resgate trabalham contra o tempo para encontrar sobreviventes, com estimativas de que mais de 200 pessoas estejam presas sob os escombros e outras 157 permaneçam desaparecidas. Diversos edifícios desabaram na capital, Caracas, e várias réplicas foram sentidas em cidades como Maracay.

A catástrofe monopolizou os gráficos de tendências do Google, ilustrando como o público consome hard news de tragédias de grande escala na era da informação instantânea. Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o termo “terremoto Venezuela” teve um aumento de mais de 1.000% nas buscas entre quarta e esta quinta-feira (25/6).

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Alerta e ajuda internacional

Após os tremores, um alerta de tsunami foi emitido para Porto Rico e para as Ilhas Virgens, mas foi cancelado horas depois. Considerados os mais fortes a atingir a Venezuela em mais de um século, os terremotos ocorrem em um momento em que o país já enfrenta uma severa crise política e financeira. Em resposta, a vizinha Colômbia enviou uma equipe com mais de 60 especialistas em resgate e cães farejadores para auxiliar nos esforços de busca.