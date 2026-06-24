Dois terremotos em menos de 1 minuto atingem Venezuela e destroem prédios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24), segundo o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS), causando cenas de pânico em Caracas. Autoridades falam em mortos e feridos, mas até a última atualização deste texto não havia um balanço oficial.



O tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do USGS. Os sismos aconteceram em diferentes profundidades e também foram sentidos na Colômbia.



O serviço americano ainda afirmou que "é provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos na Venezuela".



O ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, afirmou que a polícia e o corpo de bombeiros foram acionados. "Temos prédios e casas que desabaram, e estamos lidando com a situação usando todos os recursos disponíveis de segurança e assistência civil", disse.



"Foram vistas cenas de pânico em um centro comercial em Caracas", reportou uma jornalista da AFP. Dezenas de pessoas saíram dos prédios na capital venezuelana e aguardavam na rua antes de voltar para seus escritórios e residências, relataram testemunhas.



Uma venezuelana relatou à agência Reuters o surgimento de rachaduras na parede de seu apartamento e a quebra de vidros na entrada do edifício.



Segundo vídeos de testemunhas da Reuters, caminhões de bombeiros circulavam pelas ruas de Caracas após os tremores, e fachadas de alguns edifícios sofreram danos significativos. Muitos moradores ficaram sem energia elétrica ou acesso à internet logo após o sismo.



Na Colômbia, a unidade de gestão de riscos (UNGRD) descartou alerta de tsunami. O sistema americano, por sua vez, emitiu alertas e, minutos depois, os cancelou. O comunicado alertava para possíveis ondas perigosas na região de Porto Rico e das Ilhas Virgens Americanas e Britânicas, no mar do Caribe.



Quando os tremores começaram, muitos venezuelanos estavam em casa, em um feriado que celebra uma vitória militar de 1821, a qual ajudou a garantir a independência do país em relação à Espanha. "Assim que começou, começamos a ouvir pessoas gritando", disse Astrid Ramirez, publicitária de 41 anos que mora na zona oeste de Caracas. "Todos corriam pelas escadas."



Moradores de toda a capital que também foi atingida por um terremoto devastador de magnitude 6,3 em 1967 correram para sair dos locais enquanto os prédios balançavam. "Houve um estrondo muito alto. Coisas caíram dentro de casa, jarras dentro da geladeira. Nunca vivi nada parecido", disse Coro Martinez, 56, moradora da zona leste da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Maria Romero, uma aposentada de 80 anos que vive na zona sul de Caracas, contou que a polícia a ajudou a sair de casa. "Este terremoto foi horrível, ainda pior do que o de 1967", disse ela.