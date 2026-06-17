Assine
overlay
Início Gerais
OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso do Corpo de Bombeiros são prorrogadas em Minas

Prazo para disputar uma das 342 vagas da corporação foi estendido até 24 de junho. Salários variam de R$ 4,5 mil a R$ 11,5 mil

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
17/06/2026 18:56 - atualizado em 17/06/2026 19:20

compartilhe

SIGA
×
Mulher sequestrada pelo ex-companheiro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG)
Mulher sequestrada pelo ex-companheiro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

Salvar vidas, combater incêndios e atuar em grandes operações de resgate em terra, água e altura são algumas das missões de quem ingressa no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). E para quem deseja seguir essa carreira, a corporação prorrogou até 24 de junho as inscrições para o concurso público que oferece 342 vagas para os cursos de formação de soldados e de oficiais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os aprovados atuarão em diversas regiões do estado, com salários que variam de R$ 4.562,30 a R$ 11.547,07, conforme a carreira e o estágio da formação.

Das vagas disponíveis, 321 são para o curso de formação de soldados (CFSd) e 21 para o curso de formação de oficiais (CFO). Em ambos os casos, os candidatos precisam ter ensino superior completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir na categoria B, além de atender aos critérios de aptidão física, avaliação psicológica e idoneidade moral previstos nos editais.

No concurso para soldados, são aceitos candidatos com formação superior em bacharelado, licenciatura, tecnólogo ou curso sequencial. A taxa de inscrição é de R$ 106. Durante o curso, o aluno soldado de 2ª classe receberá remuneração de R$ 4.562,30. Após a formatura, o salário passa para R$ 5.332,60.

Leia Mais

Já para os oficiais, é exigido diploma de curso superior em bacharelado ou licenciatura, independentemente da área de formação. A taxa de inscrição é de R$ 230. O candidato aprovado ingressa como cadete do 1º ano, com remuneração de R$ 7.506,80. Após a conclusão do curso e a formação como tenente, o salário chega a R$ 11.547,07.

O exame para o CFO prepara militares para a linha de frente das operações, com atuação direta junto à população em atividades como atendimento pré-hospitalar, resgates e salvamentos. 

As provas serão aplicadas em julho. A primeira será a do CFO, marcada para o dia 19 de julho, com aplicação em Belo Horizonte e região metropolitana, Governador Valadares (Vale do Rio Doce), Juiz de Fora (Zona da Mata mineira), Montes Claros (Norte de Minas), Poços de Caldas (Sul do estado) e Uberlândia (Triângulo Mineiro).

O curso é voltado para a formação de líderes. Além de coordenarem equipes operacionais no início da carreira, os oficiais podem assumir, ao longo dos anos, funções estratégicas em diretorias, centros, assessorias e setores de gestão do Corpo de Bombeiros.

Na semana seguinte, em 26 de julho, será a vez da prova para o CFS, aplicada nas cidades de Araçuaí (Vale do Jequitinhonha), Belo Horizonte e região metropolitana, Divinópolis (Centro-Oeste de Minas), Governador Valadares, Ipatinga (Vale do Aço), Juiz de Fora, Manhuaçu (Zona da Mata), Montes Claros, Paracatu (Noroeste do estado), Poços de Caldas, Teófilo Otoni (Vale do Mucuri), Uberaba (Triângulo Mineiro), Uberlândia e Varginha (Sul do estado).

O CFSd prepara militares para atuar na linha de frente das operações, com contato direto com a população em atividades como atendimento pré-hospitalar, resgates e salvamentos.

Os concursos seguem o modelo de ampla concorrência, sem divisão de vagas por gênero. As avaliações físicas, entretanto, continuam com índices diferenciados para homens e mulheres, conforme critérios estabelecidos pela corporação.

Ambas as provas terão 50 questões de múltipla escolha. Entre os conteúdos cobrados estão língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ciências humanas, ciências naturais, direitos humanos, legislação, e proteção e defesa civil. O concurso para oficiais também contará com questões de inglês.

A carreira de bombeiro militar abrange atividades como combate a incêndios urbanos e florestais, atendimento pré-hospitalar, salvamentos terrestres, aquáticos e em altura, mergulho, ações de defesa civil e atendimento a ocorrências com produtos perigosos.

As inscrições devem ser feitas até 24 de junho no site da banca organizadora, o Idecan.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Tópicos relacionados:

concurso corpo-de-bombeiros oportunidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay