Inscrições para concurso do Corpo de Bombeiros são prorrogadas em Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Salvar vidas, combater incêndios e atuar em grandes operações de resgate em terra, água e altura são algumas das missões de quem ingressa no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). E para quem deseja seguir essa carreira, a corporação prorrogou até 24 de junho as inscrições para o concurso público que oferece 342 vagas para os cursos de formação de soldados e de oficiais.

Os aprovados atuarão em diversas regiões do estado, com salários que variam de R$ 4.562,30 a R$ 11.547,07, conforme a carreira e o estágio da formação.

Das vagas disponíveis, 321 são para o curso de formação de soldados (CFSd) e 21 para o curso de formação de oficiais (CFO). Em ambos os casos, os candidatos precisam ter ensino superior completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir na categoria B, além de atender aos critérios de aptidão física, avaliação psicológica e idoneidade moral previstos nos editais.

No concurso para soldados, são aceitos candidatos com formação superior em bacharelado, licenciatura, tecnólogo ou curso sequencial. A taxa de inscrição é de R$ 106. Durante o curso, o aluno soldado de 2ª classe receberá remuneração de R$ 4.562,30. Após a formatura, o salário passa para R$ 5.332,60.

Já para os oficiais, é exigido diploma de curso superior em bacharelado ou licenciatura, independentemente da área de formação. A taxa de inscrição é de R$ 230. O candidato aprovado ingressa como cadete do 1º ano, com remuneração de R$ 7.506,80. Após a conclusão do curso e a formação como tenente, o salário chega a R$ 11.547,07.

O exame para o CFO prepara militares para a linha de frente das operações, com atuação direta junto à população em atividades como atendimento pré-hospitalar, resgates e salvamentos.

As provas serão aplicadas em julho. A primeira será a do CFO, marcada para o dia 19 de julho, com aplicação em Belo Horizonte e região metropolitana, Governador Valadares (Vale do Rio Doce), Juiz de Fora (Zona da Mata mineira), Montes Claros (Norte de Minas), Poços de Caldas (Sul do estado) e Uberlândia (Triângulo Mineiro).

O curso é voltado para a formação de líderes. Além de coordenarem equipes operacionais no início da carreira, os oficiais podem assumir, ao longo dos anos, funções estratégicas em diretorias, centros, assessorias e setores de gestão do Corpo de Bombeiros.

Na semana seguinte, em 26 de julho, será a vez da prova para o CFS, aplicada nas cidades de Araçuaí (Vale do Jequitinhonha), Belo Horizonte e região metropolitana, Divinópolis (Centro-Oeste de Minas), Governador Valadares, Ipatinga (Vale do Aço), Juiz de Fora, Manhuaçu (Zona da Mata), Montes Claros, Paracatu (Noroeste do estado), Poços de Caldas, Teófilo Otoni (Vale do Mucuri), Uberaba (Triângulo Mineiro), Uberlândia e Varginha (Sul do estado).

O CFSd prepara militares para atuar na linha de frente das operações, com contato direto com a população em atividades como atendimento pré-hospitalar, resgates e salvamentos.

Os concursos seguem o modelo de ampla concorrência, sem divisão de vagas por gênero. As avaliações físicas, entretanto, continuam com índices diferenciados para homens e mulheres, conforme critérios estabelecidos pela corporação.

Ambas as provas terão 50 questões de múltipla escolha. Entre os conteúdos cobrados estão língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ciências humanas, ciências naturais, direitos humanos, legislação, e proteção e defesa civil. O concurso para oficiais também contará com questões de inglês.

A carreira de bombeiro militar abrange atividades como combate a incêndios urbanos e florestais, atendimento pré-hospitalar, salvamentos terrestres, aquáticos e em altura, mergulho, ações de defesa civil e atendimento a ocorrências com produtos perigosos.

As inscrições devem ser feitas até 24 de junho no site da banca organizadora, o Idecan.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck