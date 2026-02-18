Assine
CARNAVAL DO RIO

Bombeiros resgatam grupo de carro alegórico após desfile na Sapucaí

Cerca de dez pessoas foram retiradas do local com ajuda do grupamento especialista em altura

18/02/2026 08:40

Grupamento de resgate especialista em altura foi acionado para retirar grupo de pessoas de carro alegórico da Salgueiro
Grupamento de resgate especialista em altura foi acionado para retirar grupo de pessoas de carro alegórico da Salgueiro crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro/ Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de pessoas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do alto de um dos carros alegóricos da Salgueiro, última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (18/02).

Veja a cobertura completa do carnaval 2026

Pessoas resgatadas eram artistas circenses que estavam no carro alegórico 2 do desfile. Eles foram contratados para a apresentação e atuavam em um elemento em formato de carrossel de morcegos, segundo a escola de samba.

Segundo os Bombeiros, cerca de dez pessoas foram retiradas do local com ajuda do grupamento especialista em altura. As pessoas foram, em seguida, encaminhadas ao posto médico da Sapucaí.

O resgate aconteceu durante a dispersão do bloco e o problema não vai afetar na nota da escola. A apuração das escolas do Carnaval do Rio será feita hoje.

 

A escola de samba nega que qualquer problema fora do planejado tenha acontecido. Em nota enviada ao UOL, a Acadêmicos do Salgueiro informou que a descida faz parte do protocolo padrão de segurança pré estabelecido no sambódromo.

Não houve situação de risco, emergência, vítimas ou resgate extraordinário. A operação ocorreu dentro da normalidade e conforme o planejamento previamente estabelecido junto aos órgãos competentes.

O Salgueiro foi a última escola a desfilar no grupo especial do Rio de Janeiro. A escola homenageou a carnavalesca Rosa Magalhães, com o tema "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau".

