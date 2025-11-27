Bombeiros resgatam homem que passou três dias numa grota

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Soldados do Corpo de Bombeiros de Paracatu, no Vale do Paranaíba, resgataram, na manhã desta quinta-feira (27/11), um homem que havia caído numa grota, na Rua C, Bairro Alto do Açude. O chamado ocorreu por volta das 8h30, feito por populares. Ao chegar ao local, os bombeiros avistaram a vítima caída, no final de um talude, próximo a um curso d'água.

A vítima encontrava-se consciente e relatou que estava no local havia aproximadamente três dias. Tinha ferimentos na sola dos pés, um corte no joelho direito e múltiplas escoriações compatíveis com a queda sofrida.

Os ferimentos tinham sinais de infecção, muito provavelmente, segundo os bombeiros, em função do longo tempo que estava na grota.

Uma equipe do Samu realizou o monitoramento dos sinais vitais da vítima, que se mantinham dentro da normalidade. Usando uma prancha longa e maca, os bombeiros retiraram a vítima.

Segundo informações de moradores do local, a vítima saiu recentemente do sistema penitenciário, tendo cumprido pena pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

A grota onde o homem foi encontrado é conhecido por ser uma "boca de fumo". Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Paracatu.