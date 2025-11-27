Assine
Bombeiros resgatam homem que passou três dias numa grota

Homem tinha infecções nos pés em função dos ferimentos sofridos na queda

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
27/11/2025 11:47

Depois de ser resgatada, a vítima foi levada para o Hospital Municipal de Paracatu crédito: CBMMG

Soldados do Corpo de Bombeiros de Paracatu, no Vale do Paranaíba, resgataram, na manhã desta quinta-feira (27/11), um homem que havia caído numa grota, na Rua C, Bairro Alto do Açude. O chamado ocorreu por volta das 8h30, feito por populares. Ao chegar ao local, os bombeiros avistaram a vítima caída, no final de um talude, próximo a um curso d'água.

A vítima encontrava-se consciente e relatou que estava no local havia aproximadamente três dias. Tinha ferimentos na sola dos pés, um corte no joelho direito e múltiplas escoriações compatíveis com a queda sofrida.

Os ferimentos tinham sinais de infecção, muito provavelmente, segundo os bombeiros, em função do longo tempo que estava na grota.

Uma equipe do Samu realizou o monitoramento dos sinais vitais da vítima, que se mantinham dentro da normalidade. Usando uma prancha longa e maca, os bombeiros retiraram a vítima.

Segundo informações de moradores do local, a vítima saiu recentemente do sistema penitenciário, tendo cumprido pena pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

A grota onde o homem foi encontrado é conhecido por ser uma "boca de fumo". Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Paracatu.

