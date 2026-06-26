Simone Tebet pede regulamentação de propaganda de bets e cita CazéTV

A ex-ministra do Planejamento e pré-candidata ao Senado, Simone Tebet (PSB-SP), criticou em suas redes sociais o excesso de propaganda de casas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets, durante as transmissões dos jogos da Copa do Mundo e defendeu limites para esse tipo de promoção.

“A Copa é um momento que reúne a família, de união, de famílias reunidas, amigos torcendo juntos e milhões de crianças acompanhando cada jogo. Por isso, precisamos falar sobre o excesso de publicidade desse tipo nas transmissões. Se não houver o banimento das bets, pelo menos precisamos discutir limites para essa propaganda”, defendeu a ex-ministra,





Na mesma postagem, ela usou a hashtag #CazéTV, referência a um dos maiores canais na internet de esportes e entretenimento do Brasil, criada pelo streamer Casimiro Miguel, que transmite os jogos do Mundial, e que tem sido duramente criticado devido às propagandas de bets.

A ex-ministra, no entanto, disse que sua crítica não se refere somente à CazéTV, mas também, segundo ela, das grandes e pequenas redes de comunicação no Brasil.

A CazéTV é alvo de uma investigação aberta nesta semana pela Secretaria Nacional do Consumidor(Senacon), órgão público federal vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para verificar possíveis irregularidades nos anúncios de apostas esportivas feitos pelo canal durante a Copa do Mundo.

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Após a abertura dessa investigação e das críticas, o streamer anunciou que vai mudar a forma de exibir propaganda de bets em suas transmissões. Em nota, a CazéTV afirma que decidiu rever o formato dos comerciais após "ouvir o debate público". O canal diz que continuará exibindo publicidade de casas de apostas, mas adotará um modelo mais tradicional para esse tipo de anunciante.