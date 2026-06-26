Assine
overlay
Início Política
Jogos de Azar

Simone Tebet pede regulamentação de propaganda de bets e cita CazéTV

De acordo com a ex-ministra, se não houver banimento das apostas on-line no Brasil, é preciso, pelo menos, impor limites

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/06/2026 14:03

compartilhe

SIGA
×
Ex-ministra crítica excesso de publicidade de apostas durante transmissões da Copa do Mundo
Ex-ministra do Planejamento e pré-candidata ao Senado, Simone Tebet (PSB-SP) critica excesso de publicidade de apostas durante transmissões da Copa do Mundo crédito: Montagem/Reprodução Redes Sociais

A ex-ministra do Planejamento e pré-candidata ao Senado, Simone Tebet (PSB-SP), criticou em suas redes sociais o excesso de propaganda de casas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets, durante as transmissões dos jogos da Copa do Mundo e defendeu limites para esse tipo de promoção. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“A Copa é um momento que reúne a família, de união, de famílias reunidas, amigos torcendo juntos e milhões de crianças acompanhando cada jogo. Por isso, precisamos falar sobre o excesso de publicidade desse tipo nas transmissões. Se não houver o banimento das bets, pelo menos precisamos discutir limites para essa propaganda”, defendeu a ex-ministra,


Leia Mais

Na mesma postagem, ela usou a hashtag #CazéTV, referência a um dos maiores canais na internet de esportes e entretenimento do Brasil, criada pelo streamer Casimiro Miguel, que transmite os jogos do Mundial, e que tem sido duramente criticado devido às propagandas de bets.

A ex-ministra, no entanto, disse que sua crítica não se refere somente à CazéTV, mas também, segundo ela, das grandes e pequenas redes de comunicação no Brasil. 

A CazéTV é alvo de uma investigação aberta nesta semana pela Secretaria Nacional do Consumidor(Senacon), órgão público federal vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para verificar possíveis irregularidades nos anúncios de apostas esportivas feitos pelo canal durante a Copa do Mundo. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a abertura dessa investigação e das críticas, o streamer anunciou que vai mudar a forma de exibir propaganda de bets em suas transmissões. Em nota, a CazéTV afirma que decidiu rever o formato dos comerciais após "ouvir o debate público". O canal diz que continuará exibindo publicidade de casas de apostas, mas adotará um modelo mais tradicional para esse tipo de anunciante.

Tópicos relacionados:

bets cazetv critica simone-tebet

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay