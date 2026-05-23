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Lula sobre Nath Finanças pedir para proibir bets: ‘Não sou dono do Brasil’

Pressionado pela influenciadora sobre a regulamentação dos jogos, o presidente explicou os bastidores do governo e o que o impede de vetar as plataformas

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/05/2026 10:01 - atualizado em 23/05/2026 11:22

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Lula defendeu fim das bets após ser questionado por Nath Finanças, mas disse que depende do Congresso
Lula defendeu fim das bets após ser questionado por Nath Finanças, mas disse que depende do Congresso crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a comentar o debate sobre as apostas esportivas on-line e afirmou que, pessoalmente, seria favorável ao fim das plataformas conhecidas popularmente como "bets". A declaração ocorreu durante a participação no “Sem censura”, da TV Brasil, na sexta-feira (22/5), quando foi questionado pela influenciadora Nath Finanças sobre a decisão do governo de regulamentar o setor em vez de proibi-lo.

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Nath questionou a posição do governo em relação ao tema. Ela lembrou que as apostas esportivas on-line foram autorizadas inicialmente em 2018, durante o governo de Michel Temer, mas passaram a receber regulamentação mais ampla em 2023.

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“Você priorizou mais a arrecadação do que proibir? Porque você falou que, por você, acabaria com as bets. Por que então sancionou ao invés de proibir, como a China tem?”, perguntou Nath.

Lula respondeu afirmando que o governo já realizou ações para restringir plataformas ilegais e reforçou sua posição pessoal sobre o assunto. “Primeiro, nós proibimos quase que 90% de tudo que era bet ilegal nesse país”, disse o presidente.

Na sequência, ao ser novamente questionado sobre por que não teria proibido todas as plataformas, Lula  foi contra os sites de apostas. “Eu, por mim, proibiria todas”.

A influenciadora rebateu, perguntando por que o presidente não proibiu as casas de apostas. “Porque não depende de mim. Eu não sou o dono do Brasil. Da mesma forma que eu falo que o Trump não é dono do mundo, eu não sou dono do Brasil”, respondeu Lula.  

Lula continuou explicando que decisões dessa natureza dependem do funcionamento das instituições e da articulação política entre os poderes. “Eu sou o presidente da República. Eu faço parte de um tripé de instituições que governam o país: eu tenho o Congresso Nacional e eu tenho o Poder Judiciário. Pra eu fazer uma lei, eu tenho que mandar para o Congresso Nacional”, afirmou.

Durante a conversa, o presidente ainda destacou a composição política do governo no Legislativo, mencionando a necessidade de negociação para aprovar medidas. Questionado por Nath sobre a possibilidade de ter vetado a regulamentação em 2023, Lula respondeu de forma direta: “Eles derrubam o veto”.

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Ainda durante o programa, Lula disse que pretende defender o fim das plataformas de apostas durante a campanha eleitoral. “Se depender da vontade do presidente da República, eu vou dizer durante a campanha: eu sou favorável a acabar com todas aquelas bets que não estão prestando nenhum serviço de utilidade a este país”, declarou.

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