Superendividamento: fuja da armadilha de bets, cartão e consignado

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O superendividamento se tornou uma realidade preocupante para milhões de brasileiros, alimentado por uma combinação perigosa: a febre das apostas online (bets), as altas taxas de juros do cartão de crédito e a aparente facilidade do crédito consignado.

Juntos, esses três elementos formam uma "tempestade perfeita" que pode levar famílias a um ciclo vicioso de dívidas. Especialistas em finanças alertam para os riscos e apontam caminhos para evitar e superar essa armadilha.

A isca das apostas online

A promessa de ganhos fáceis e rápidos transformou as apostas esportivas em um fenômeno nacional. No entanto, para muitos, o que começa como diversão se transforma em compulsão e, consequentemente, em dívidas. A facilidade de acesso via celular e a publicidade massiva criam um ambiente propício para gastos descontrolados, muitas vezes financiados pelo cartão de crédito ou empréstimos, aprofundando o endividamento.

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O rotativo do cartão: um vilão conhecido com novas regras

O crédito rotativo do cartão de crédito sempre foi um dos grandes vilões do orçamento. Com o teto de juros estabelecido em 2026, que limita o total de juros e encargos a 100% do valor original da dívida, o cenário mudou, mas o perigo permanece.

Isso significa que, na prática, sua dívida pode, no máximo, dobrar. Por exemplo, uma dívida de R$ 500 não poderá ultrapassar R$ 1.000, mesmo com juros e encargos acumulados. Apesar da medida ser um alívio, cair no rotativo ainda representa um custo altíssimo e um passo em direção ao superendividamento.

Crédito consignado: o falso porto seguro

Com juros mais baixos e desconto direto na folha de pagamento, o crédito consignado parece uma opção segura. Contudo, ele compromete uma parte fixa da renda mensal, reduzindo a flexibilidade financeira. Quando combinado com outros débitos, como o cartão de crédito usado para cobrir o rombo no orçamento, ele se torna mais um elo na corrente do endividamento, dificultando a quitação das contas.

Como se proteger e sair do vermelho

Reconhecer o problema é o primeiro passo. O segundo é agir. Especialistas recomendam um plano de ação claro para retomar o controle das finanças:

Diagnóstico financeiro: Liste todas as suas dívidas, da menor para a maior, incluindo taxas de juros. Anote também todas as suas receitas e despesas para entender para onde seu dinheiro está indo.

Corte gastos supérfluos: Identifique despesas não essenciais que podem ser cortadas ou reduzidas. Cada real economizado deve ser direcionado para o pagamento das dívidas.

Renegocie suas dívidas: Entre em contato com seus credores. Muitas vezes, é possível conseguir melhores condições, como descontos e parcelamentos mais longos. Procure por plataformas de renegociação disponibilizadas por bancos e instituições financeiras. A partir de 2026, a portabilidade da dívida do cartão de crédito também se tornou uma opção, permitindo transferir o débito para uma instituição com juros menores.

Crie uma reserva de emergência: Assim que possível, comece a montar uma reserva para cobrir imprevistos. O ideal é ter o equivalente a, no mínimo, três meses de suas despesas essenciais guardado.

Busque educação financeira: Entender como o dinheiro funciona é a melhor forma de evitar futuras armadilhas. Procure cursos, livros e conteúdos gratuitos sobre o tema.

Sair do superendividamento exige disciplina e planejamento, mas é um caminho possível. Ao entender os gatilhos e adotar hábitos financeiros saudáveis, você pode escapar dessa armadilha e construir um futuro financeiro mais seguro e tranquilo.

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Este artigo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.