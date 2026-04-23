PT sabe que o fim das bets nem sequer será cogitado antes das eleições
Bancada do partido na Câmara apresentou proposta que não deve avançar no curto prazo
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A bancada do PT na Câmara apresentou um projeto para acabar com os sites de apostas esportivas, mas sabe que a tramitação da proposta não avançará antes das eleições de outubro.
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Ainda assim, o tom mais incisivo contra as bets tem como objetivo marcar posição e demonstrar que o partido do presidente candidato à reeleição tentou agir para enfrentar o problema.
Como a coluna já noticiou, o dado econômico que mais preocupa o entorno de Lula é o endividamento das famílias, e as bets foram identificadas como um dos principais vilões nesse contexto.
A associação entre os temas fica clara em texto publicado no site do PT:
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“Pensando em conter o avanço do superendividamento e do vício em jogos no país, a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara apresentou um projeto de lei que propõe o fim da permissão de casas de apostas em todo o território nacional.”