Lula diz que pediu casas populares com ‘varanda do pum’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou que pediu a instalação de “varandas do pum” em casas populares construídas pelo governo federal, durante participação no programa “Sem Censura”, da "TV Brasil", nesta sexta-feira (22/5).

O petista relatou uma visita a uma obra de construção de casas do governo no Rio de Janeiro: “Uma casinha de 42m² e não tinha uma varandinha de um metro. Estavam lá o presidente da Caixa Econômica e o dono da empresa que fez a casa. Falei para o cara: ‘Não dá para fazer uma varandinha nessas casa? Você não solta pum?’."

'Varanda do pum'

A fala arrancou risos da bancada do programa, e Lula continuou: “A família dentro de casa em uma salinha de 3 por 3. Pai, mãe e dois filhos, pode ter um que está com um desarranjo intestinal. Se tiver uma varandinha, a pessoa vai lá fora, finge que vai assoviar, ver a lua, e solta o seu ‘gás do efeito estufa’.”

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Por fim, o presidente garantiu que todas as casas construídas pelo Minha Casa, Minha Vida na atual gestão tem, além da “varandinha do pum”, biblioteca.

