Regulação e bets ampliam demanda por educação financeira

A educação financeira vem ganhando protagonismo no mercado financeiro brasileiro diante do avanço regulatório, do aumento do endividamento da população, do crescimento das apostas online e da maior exigência dos consumidores por transparência e confiança digital.

O movimento tem levado instituições financeiras, fintechs, assets e assessorias de investimento a ampliarem iniciativas de conteúdo educativo e estratégias de comunicação voltadas à construção de confiança no ambiente online. Um dos principais marcos dessa transformação foi a publicação da Resolução Conjunta nº 8, do Banco Central do Brasil (Bacen) e do Conselho Monetário Nacional (CMN), em dezembro de 2023, que estabeleceu diretrizes para ações de educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal realizadas por instituições supervisionadas.

Paralelamente, programas federais como o Desenrola Brasil ampliaram a discussão sobre educação financeira e relacionamento de longo prazo entre instituições e consumidores ao exigir investimentos dos bancos em iniciativas de orientação financeira.

A demanda por iniciativas de educação financeira também aparece nos dados do setor. Segundo a 9ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) em abril de 2026, quase um terço dos brasileiros não possui nenhuma reserva financeira, o que evidencia a fragilidade da organização financeira da população, mesmo diante da expansão do acesso a produtos financeiros. O crescimento acelerado das bets no país e o aumento da preocupação pública com consumo impulsivo, vulnerabilidade financeira e desinformação sobre crédito e investimentos também reforçam esse cenário.

Para a ABContent, agência de marketing e comunicação especializada no mercado financeiro, a educação financeira deixou de ser apenas uma pauta regulatória, influenciando reputação, relacionamento com clientes e percepção de confiança nas marcas do setor.

“Nos últimos anos, o consumidor financeiro passou a pesquisar mais antes de contratar produtos de crédito ou investimentos. Isso aumentou a pressão sobre as instituições para produzirem conteúdo transparente, acessível e tecnicamente confiável”, afirma Luana Neves, CEO da ABContent.

Segundo a executiva, a digitalização da jornada financeira também alterou o comportamento do consumidor. Antes de contratar serviços financeiros ou tomar decisões relacionadas a crédito e investimentos, os usuários pesquisam no Google, acompanham conteúdos em redes sociais e utilizam ferramentas de inteligência artificial para buscar informações e comparar instituições.

“O mercado financeiro brasileiro está crescendo mais rápido do que a maturidade financeira da população, especialmente em um cenário em que consumidores tomam decisões cada vez mais influenciadas por conteúdos e informações disponíveis no ambiente digital. Isso faz com que educação financeira, conteúdo confiável e comunicação responsável deixem de ser apenas diferenciais e passem a ocupar papel estratégico para o setor”, explica.

Na avaliação da agência, ainda existe um espaço pouco explorado no mercado brasileiro para empresas que consigam unir comunicação acessível, conteúdo técnico, SEO, relações públicas e alinhamento regulatório em estratégias de presença digital.

Segundo a especialista, a demanda por esse tipo de posicionamento tem crescido dentro do setor financeiro nos últimos anos. De acordo com a executiva, houve aumento na procura por projetos voltados à produção de conteúdo especializado e estratégias de reputação alinhadas ao ambiente regulatório.

Outro fator que vem acelerando esse movimento é o avanço da inteligência artificial nas buscas online. Com ferramentas de IA cada vez mais utilizadas para responder dúvidas financeiras, cresce também a necessidade de conteúdos confiáveis e produzidos por marcas com credibilidade técnica.

“A tendência é que instituições financeiras passem a disputar confiança digital com mais intensidade nos próximos anos. Nesse cenário, conteúdo educativo e credibilidade tendem a ganhar peso tanto na diferenciação entre marcas quanto na aquisição de clientes. As empresas que começarem esse movimento agora tendem a consolidar autoridade digital antes da maturação completa desse mercado”, conclui Luana.

Sobre a ABContent

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ABContent é uma agência de marketing e comunicação especializada no mercado financeiro, com atuação em estratégias de posicionamento, reputação, conteúdo, relações públicas, presença digital, SEO e comunicação institucional para empresas do setor financeiro e corporativo. A agência reúne profissionais certificados para atuação em segmentos regulados, unindo profundidade técnica, visão estratégica e comunicação acessível para construção de autoridade e relevância no ambiente digital e nas novas dinâmicas de busca impulsionadas por inteligência artificial.