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Por Alexia Diniz

Roberta tem 54 anos, mora em São Luís do Maranhão, tem uma loja e sempre foi muito batalhadora. Em 2023, ela fez sua primeira aposta online: R$20. Ganhou R$689 e não sacou. Três anos depois, acumula mais de R$1 milhão em perdas, incluindo uma casa de R$230 mil vendida para pagar dívidas de jogo. O marido e a filha até hoje não sabem.

Essa história não é exceção. É o retrato de um problema que já afeta milhões de famílias brasileiras, e que chegou a um patamar que assusta até economistas.



O que são bets e por que elas viciam tão rápido?

Bets são plataformas de apostas esportivas online, legalizadas no Brasil desde 2019. O modelo parece simples: você aposta um valor num resultado, torce e pode ganhar ou perder. O problema é que essas plataformas são desenhadas por especialistas em comportamento humano para manter o usuário apostando, e gastando, o máximo possível.

Roberta descreveu com precisão como o vício se instala: "Aí foi indo de R$20, de R$20 fui passando para R$50, de R$50 fui passando para R$100, de R$100 para R$200, é assim, a escadinha. Ninguém começa com muito. Quando eu pensei, eu já colocava R$10 mil por dia." Esse padrão de escalonamento gradual é uma das características mais documentadas do jogo compulsivo.

Os números que mostram a escala do problema

Segundo o Raio X do Investidor, pesquisa da Anbima com o Datafolha, 17% dos brasileiros apostaram em bets em 2025, crescimento de 14% em 2023 para 15% em 2024 e 17% em 2025. Parece pouco? Estamos falando de quase 29 milhões de pessoas. E entre quem já apostou pelo menos uma vez, o número salta: quase três em cada dez brasileiros já usaram plataformas de apostas.

Os jovens lideram esse crescimento. A geração Z, entre 16 e 29 anos, concentra 27% dos apostadores, seguida pelos millennials, com 22%. São exatamente as faixas que cresceram com o celular na mão e foram bombardeadas por influenciadores promovendo bets nas redes sociais. Entre os mais velhos, o hábito cai drasticamente, 60% da população diz nunca ter usado aplicativos de apostas, número que sobe para 73% entre os mais velhos.

O tamanho financeiro do problema é igualmente assustador. Em 2025, a receita bruta das empresas reguladas de apostas no Brasil alcançou R$37 bilhões, só das plataformas com autorização do governo. E o custo social disso vai muito além do dinheiro apostado: os danos associados às bets geram um custo social estimado em R$ 38,8 bilhões por ano no Brasil, com quase 80% desse valor ligado a questões de saúde mental até mortes.

Bets e dívidas: uma combinação explosiva para o bolso

Muito se fala sobre os juros altos e o cartão de crédito como os grandes vilões das finanças pessoais. Mas um estudo do Ibevar em parceria com a FIA Business School chegou a uma conclusão que surpreendeu até economistas: hoje, as apostas online endividam mais do que os juros e o cartão de crédito juntos.

Isso mesmo. O estudo mediu como cada fator (o peso do crédito sobre a renda, o patamar dos juros, o tempo das dívidas e as bets) influencia no endividamento dos brasileiros. O resultado surpreendeu: o efeito das bets é quase três vezes maior do que o dos juros e mais de cinco vezes maior do que o do crédito.

Some juros e crédito juntos, e ainda assim não chega ao estrago que as apostas fazem sozinhas. Ou seja, as apostas se tornaram mais relevantes para causar endividamento do que qualquer outra coisa.

O rombo que as bets abriram na economia

Segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC), as bets retiraram R$143 bilhões do comércio varejista, montante equivalente ao volume de vendas nos períodos de Natal de 2024 e 2025 somados. Ou seja, esse dinheiro não desapareceu: ele foi parar nas plataformas de aposta.

O impacto chegou até a mesa de jantar das famílias brasileiras. Cerca de 23% dos apostadores deixaram de comprar roupas e 19% reduziram despesas em supermercados. O consumo médio de carne por habitante caiu 9% entre 2024 e 2025, mesmo com os preços mais baixos da proteína animal. Quando o preço cai e o consumo cai junto, o problema não é inflação. É a renda sendo engolida pelas apostas.

Como o vício se instala na vida financeira da família?

O vício em bets raramente chega de uma vez. Ele começa com uma aposta pequena, uma vitória que anima, e uma sensação de que "dessa vez vai". O problema é que o cérebro humano foi feito para buscar recompensas rápidas, e as bets exploram exatamente isso, com notificações, bônus de entrada e a ilusão de controle sobre os resultados.

Quando a pessoa começa a perder, o instinto natural é apostar mais para "recuperar o que perdeu". É a chamada armadilha da recuperação, e é nela que a maioria dos apostadores compulsivos se afunda. Roberta vendeu a própria casa tentando recuperar o que havia perdido. E continuou perdendo.

Quando as dívidas entram no jogo

O passo seguinte ao esgotamento da própria renda é o crédito. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, dinheiro emprestado de amigos com justificativas inventadas, o apostador compulsivo encontra caminhos para continuar apostando mesmo sem dinheiro disponível. Cerca de 270 mil famílias foram levadas a uma situação de inadimplência severa, atrasos superiores a 90 dias, diretamente associada às apostas online.

Hoje, 44,3% dos brasileiros afirmam estar mais endividados do que há um ano, e o Brasil encerrou março de 2026 com 82,8 milhões de inadimplentes. O valor médio de contas em ataso por pessoa chegou a R$6.728,51, totalizando R$557 bilhões. As bets não causaram tudo isso sozinhas, mas estão jogando lenha nessa fogueira.

Como identificar o vício?

Existe uma diferença entre apostar por diversão de vez em quando e ter um problema real com bets. Alguns comportamentos indicam que a linha já foi cruzada. Fique de olho se você ou alguém próximo apresenta algum dos sinais abaixo:

Está apostando com dinheiro que era para pagar contas essenciais como aluguel, supermercado ou remédio.

Está mentindo para familiares sobre onde o dinheiro foi parar.

Fez empréstimo, usou cartão ou pediu dinheiro emprestado para continuar apostando.

Sente ansiedade, irritação ou angústia quando não consegue apostar.

Tenta parar mas não consegue sozinho.

O que as pesquisas dizem sobre o perfil de risco?

Quando a gente pensa em apostador compulsivo, logo imagina um jovem do sexo masculino colado no celular. Mas Roberta tem 54 anos, é comerciante, tem loja própria, marido e filha, e perdeu mais de R$1 milhão em apostas. Ela quebra praticamente todo estereótipo que existe sobre quem se vicia em bets.

E não está sozinha. O vício aparece em todos os perfis: homem, mulher, jovem, adulto, renda baixa, renda alta. O que muda é o tamanho do estrago, mas a armadilha funciona igual para todo mundo. Famílias com salário mais alto também desviam dinheiro para as apostas e param de pagar as contas. O fim da história costuma ser o mesmo: dívida e patrimônio destruído.

Os jovens merecem atenção especial. Quem cresceu com celular na mão e foi bombardeado por influenciador promovendo bets nas redes sociais está num grupo de risco real. Antigamente, para jogar era preciso ir até um cassino ou uma banca. Hoje, qualquer pessoa com CPF e smartphone cria uma conta em minutos, sem sair do sofá, a qualquer hora do dia ou da noite.

No fim das contas, o que conecta todos esses perfis é simples: o cérebro humano foi feito para buscar recompensa rápida. E as plataformas de apostas foram construídas por especialistas exatamente para explorar isso. Não importa a idade nem o salário, quando a pessoa está vulnerável, a isca funciona.

Como sair do vício em bets e reconstruir as finanças?

Roberta passou 7 meses tentando largar o vício sozinha. Conseguiu, mas não sem apoio. A ONG Ângela Maria, fundada por Jéssica Lobo, após perder a irmã que era viciada em bets, oferece grupos de ajuda presenciais e online, com suporte psicológico voluntário. Dentro desses grupos, pessoas chegam em desespero total, com dívidas impagáveis, e sem nenhuma rede de suporte. O acolhimento coletivo faz diferença real.

Se você está nessa situação ou conhece alguém que está, o CVV (Centro de Valorização da Vida) atende 24 horas pelo número 188. Procurar um psicólogo especializado em dependência comportamental também é um caminho concreto e necessário, o vício em jogos é reconhecido pela OMS como um transtorno de saúde mental.

Medidas práticas para proteger as finanças enquanto busca ajuda

Enquanto o tratamento acontece, algumas ações imediatas ajudam a conter o estrago. A primeira delas é tirar o acesso ao dinheiro das próprias mãos, exatamente como Roberta fez ao passar o controle das contas bancárias para a filha. Bloquear os aplicativos de apostas no celular, cancelar cadastros nas plataformas e pedir para um familiar de confiança acompanhar as movimentações bancárias são passos simples que criam uma barreira física entre o impulso e a ação.

Em paralelo, mapear todas as dívidas geradas pelas apostas é fundamental. Liste tudo: cartão de crédito, empréstimos pessoais, dinheiro devido a pessoas conhecidas. Com o total em mãos, você pode buscar renegociação direta com os credores, Procon ou, em casos mais graves, o apoio de um consultor financeiro para montar um plano de saída realista.

O governo está agindo, mas a proteção tem limite

O governo federal prepara um novo plano de renegociação de dívidas que deve criar restrições de acesso a bets para quem aderir ao programa. Em 2025, mais de 25 mil sites ilegais de apostas foram bloqueados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. São avanços reais, mas regulação leva tempo e o prejuízo financeiro das famílias não espera.

Conclusão: a aposta que ninguém deveria fazer

Bets não são plataformas de entretenimento inofensivo. São armadilhas financeiras e psicológicas que podem destruir anos de trabalho em questão de meses. Roberta vendeu uma casa, perdeu mais de R$1 milhão e ainda hoje esconde tudo do marido e da filha. Mas ela mesma diz: "Nem todo dia vai ter uma Roberta resiliente que levantou a cabeça."

Se você aposta por diversão com um valor que não vai fazer falta, até que dá pra deixar passar. Mas se as apostas já estão disputando espaço com aluguel, comida ou saúde, o problema é real e precisa ser tratado como tal. Seu dinheiro merece ir para um lugar que devolva algo de volta. E as bets, na maioria das vezes, não fazem isso.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.