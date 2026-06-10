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PROIBIÇÃO

Votação de projeto que veta propaganda de bets em BH é adiada para julho

Sem votos suficientes para aprovação, autor pediu a retirada da proposta da pauta do plenário

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SP
Sílvia Pires
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Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
10/06/2026 20:14

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PT sabe que o fim das bets nem sequer será cogitado antes das eleições
Pedro Rousseff retirou projeto da pauta da Câmara de BH após avaliar que não havia votos suficientes para aprovação em segundo turno crédito: Reprodução

A votação dos projetos de lei que pretendem restringir a publicidade de empresas de apostas esportivas e jogos de azar on-line, as chamadas bets, em Belo Horizonte foi adiada nesta quarta-feira (10/6). A decisão, que posterga a apreciação para o próximo mês, ocorreu após um pedido do vereador Pedro Rousseff (PT), autor do Projeto de Lei (PL) 297/2025, que reconheceu não haver votos suficientes para aprovar a proposta em segundo turno.

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Como os textos tramitavam anexados devido à semelhança de seus conteúdos, a retirada do projeto principal da pauta também suspendeu automaticamente a análise do PL 362/2025, de autoria do vereador Wagner Ferreira (Rede) e assinado por outros sete parlamentares. A regra passou a valer no Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) no ano passado e determina que, quando uma proposição é retirada de tramitação, os projetos anexados seguem o mesmo destino.

Agora, para que os textos voltem a ser apreciados pelos vereadores, será necessário que a pauta seja retomada em uma próxima reunião do colégio de líderes, onde são definidas as matérias levadas ao plenário. A expectativa é que a discussão seja retomada em julho, já que a Câmara Municipal concentra as votações na primeira quinzena de cada mês.

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"Hoje a gente não tinha voto para aprovar isso, então a gente pede para adiar para o mês que vem, para que a gente possa sentar com todos os 41 vereadores e conseguir essa aprovação de fato", declarou Pedro Rousseff, ao Estado de Minas. Essa é a segunda vez que a pauta é adiada. Em abril, os projetos foram retirados de votação em acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que pediu "mais tempo para analisar as propostas".

Ao EM, Rousseff classificou a proposta como uma das mais importantes em tramitação na cidade e afirmou que a aprovação colocaria Belo Horizonte em posição de destaque nacional. "A gente vai colocar Belo Horizonte como a primeira capital do Brasil a aprovar um projeto nesse sentido de limitação dessas coisas terríveis para a sociedade que são as bets e o tigrinho", disse.

Embora Belo Horizonte tenha sido uma das primeiras capitais a discutir uma proposta desse tipo, outras cidades acabaram avançando mais rapidamente na tramitação e aprovação das medidas. Em abril deste ano, Teresina, capital do Piauí, sancionou uma lei que restringe a publicidade de casas de apostas em espaços públicos municipais. Outras capitais, como Goiânia (GO), também já discutem projetos na mesma linha.

A retirada surpreendeu parte dos vereadores porque, na votação em primeiro turno, realizada em novembro do ano passado, os dois projetos haviam sido aprovados com ampla margem: foram 33 votos favoráveis, nenhum contrário e seis abstenções. Para avançar em segundo turno, contudo, era necessário obter ao menos 21 votos favoráveis entre os 40 parlamentares aptos a votar. O presidente da Câmara, vereador Juliano Lopes (Podemos), não vota.

Os dois projetos em tramitação na Câmara têm objetivos semelhantes, mas adotam abordagens diferentes. O PL 297/2025, apresentado por Pedro Rousseff, estabelece uma série de restrições à publicidade de plataformas de apostas online. O texto proíbe anúncios de bets, inclusive aqueles relacionados a resultados eleitorais, impede o patrocínio de eventos esportivos, culturais, cívicos e educacionais por empresas do setor e veta formas indiretas de divulgação em redes sociais.

A proposta também proíbe a pré-instalação de aplicativos de apostas em dispositivos eletrônicos. O projeto prevê exceções para loterias e sorteios promovidos por órgãos públicos ou empresas autorizadas pela legislação federal.

Já o PL 362/2025, de Wagner Ferreira, é considerado mais abrangente. Além de proibir qualquer forma de publicidade relacionada às apostas on-line na capital mineira, o texto impede a distribuição de brindes, cupons promocionais, sorteios, campeonatos e eventos vinculados às plataformas. Também veta a instalação de totens ou equipamentos que permitam acesso direto aos sites de apostas em estabelecimentos comerciais.

Outro ponto é a proibição de contratos entre a Prefeitura de Belo Horizonte e empresas do setor, além de vedar o uso de naming rights por operadoras de apostas em equipamentos públicos municipais. Uma emenda que poderia reduzir o alcance dessas restrições foi retirada antes da votação desta quarta. O dispositivo previa que a proibição se aplicaria apenas a empresas de apostas não regulamentadas pelo governo federal.

Durante pronunciamento em plenário, Wagner Ferreira lamentou o adiamento da votação e afirmou que a retirada da pauta prolonga a exposição da população às campanhas publicitárias do setor. "Foi suspensa a tramitação, e enquanto isso, as pessoas da nossa cidade vão continuar sofrendo com a propaganda dessas empresas, sofrendo com vício. Muitas dessas pessoas têm agiota na porta, estão fazendo tratamento de saúde, muitas famílias sendo destruídas pelo endividamento. É tudo aquilo que todo mundo sabe que as bets prejudicam o nosso país", declarou.

O parlamentar ainda citou exemplos de ações publicitárias realizadas durante eventos patrocinados ou apoiados pelo município, como a exposição de marcas de casas de apostas durante o Carnaval de Belo Horizonte e também nas comemorações do aniversário da capital. "O que aconteceu no Parque Municipal no Carnaval foi propaganda de bets durante todo o evento. Quem participou viu. Teve na Avenida Afonso Pena, em vários lugares do Carnaval. A Belotur fez contrato com operadores de bets e espalhou propaganda por toda a cidade", afirmou.

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O debate travado em Belo Horizonte acompanha um movimento que começa a se espalhar pelo país. O tema, porém, também tem provocado disputas jurídicas. Em abril, o Rio Grande do Sul sancionou uma lei estadual restringindo a publicidade das bets. A medida passou a ser questionada no Supremo Tribunal Federal (STF) pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que alega que estados e municípios não têm competência para legislar sobre a matéria, atribuição que seria exclusiva da União.

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