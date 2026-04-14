Assine
overlay
Início Política
JOGOS ON-LINE

CMBH adia votação de projetos que proíbem propaganda de bets em BH

Propostas foram retiradas da pauta de votação em segundo turno em comum acordo com a PBH, que pediu mais tempo para analisar as propostas

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
14/04/2026 17:51

compartilhe

SIGA
×
Propaganda de bets pode ser proibida em Belo Horizonte
Propaganda de bets pode ser proibida em Belo Horizonte crédito: Platobr Economia

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) adiou a votação, em segundo turno, dos dois projetos de lei que dispõem sobre a proibição de publicidade e propaganda de plataformas de apostas esportivas on-line (bets) e de jogos de azar na capital mineira. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De autoria dos vereadores Pedro Rousseff (PT) e Wagner Ferreira (Rede), os projetos foram retirados da pauta de votação em acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que pediu mais tempo para analisar as propostas. 

Leia Mais

De acordo com o líder de governo, vereador Bruno Miranda (PDT), os jogos eletrônicos são "uma praga para a sociedade e não geram emprego e não trazem nenhum benefício para a população", mas esse assunto, em sua avaliação, deve ser tratado por lei federal e não pelo legislativo da capital. Ele lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já afirmou que pretende  enviar uma proposta para o Congresso Nacional e cobrou urgência do chefe do Executivo nacional. "Tomara que o presidente Lula não faça proselitismo e passe para o ato concreto de mandar para a Câmara dos Deputados um projeto de lei para acabar com as bets, porque lá é o foro adequado, e não a câmara de vereadores", defendeu.

O projeto do vereador Wagner Ferreira, além de proibir a propaganda em todos os locais públicos da capital, ainda veda a celebração de contratos da PBH com empresas que tenham como atividade principal ou secundária, a exploração de apostas eletrônicas, ou que mantenham mantenham vínculo societário, contratual ou institucional com operadoras de apostas, ainda que não atuem diretamente nesse ramo no município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pesquisa realizada pela CNT de Opinião, divulgada nesta terça-feira (14/04), revela que 71,9% dos brasileiros, acreditam que as apostas online representam um "problema grande" para a sociedade. E 38,4% defendem que as plataformas de jogo on-line sejam proibidas de operar no Brasil.

Tópicos relacionados:

politica propaganda-de-bets

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay