BTG/Nexus: Lula e Flávio Bolsonaro concentram mais de 76% dos votos

Uma pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29/6) mostra uma vantagem do atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. Enquanto eles foram considerados em sinalizações de voto por mais de 76% dos entrevistados, 7 dos demais pré-candidatos à Presidência da República alcançam 16% e 8% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou optariam pelo voto branco ou nulo.

De acordo com o levantamento, Lula conquistou 42% das sinalizações de voto em um primeiro cenário de 1º turno. O “filho 01” de Jair Bolsonaro (PL) conquistou a segunda posição, com 34% das intenções. Ao considerar uma margem de erro de 2 pontos percentuais, o terceiro lugar registrou um empate técnico entre o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente nacional do Partido Missão, Renan Santos, e o último ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Os outros nomes considerados no cenário estimulado conquistaram 1% das intenções de voto. São eles: o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa (DC); o psiquiatra Augusto Cury (Avante); o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza).

Cenário 1 de 1º turno

Lula (PT): 42%

42% Flávio Bolsonaro (PL): 34%

34% Ronaldo Caiado (PSD): 5%

5% Renan Santos (Missão): 4%

4% Romeu Zema (Novo): 3%

3% Joaquim Barbosa (DC): 1%

1% Augusto Cury (Avante): 1%

1% Aécio Neves (PSDB): 1%

1% Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

1% Nenhum/Branco/Nulo: 5%

5% Não soube responder: 3%

Ao um considerar um segundo cenário de primeiro turno, com menos nomes concorrendo à cadeira da Presidência, os principais nomes da direita e da esquerda acumulam 77% das intenções de voto, com Lula conquistando 42% delas e Flávio, 35%.

O ganho de 1% das sinalizações de Flávio, levando em consideração os nomes considerados no pleito, deve-se à redistribuição de votos com a exclusão da concorrência de Augusto Cury, Aécio Neves e Cabo Daciolo. Neste cenário, Renan Santos e Joaquim Barbosa também subiram 1 ponto percentual cada, enquanto Lula e Zema se mantiveram nas porcentagens anteriores, assim como as sinalizações de voto em nenhum dos nomes.

Cenário 2 de 1º turno

Lula: 42%

42% Flávio Bolsonaro: 35%

35% Ronaldo Caiado: 5%

5% Renan Santos: 5%

5% Romeu Zema: 3%

3% Joaquim Barbosa: 2%

2% Nenhum/Branco/Nulo: 5%

5% Não soube responder: 3%

A mesma pesquisa considerou cenários estimulados de 2º turno. Neles, Lula entra em empate técnico com Flávio Bolsonaro, mas vence em pleitos contra Zema, Caiado e Renan Santos.

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A pesquisa BTG Nexus/Pactual foi realizada entre os dias 26 e 28 de junho de 2026 e ouviu 2.009 pessoas da população adulta brasileira, com distribuição proporcional por região. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O número de registro no TSE é 08521/2026.