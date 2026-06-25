PL aciona TSE e pede suspensão de campanhas publicitárias do Governo Lula

O Partido Liberal (PL) protocolou uma representação especial no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando a suspensão imediata de todas as campanhas publicitárias institucionais do Governo Federal, acusando a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ultrapassar o teto legal de gastos com propaganda permitido para o primeiro semestre em anos eleitorais.

A ação foi distribuída para o ministro André Mendonça, que também acompanhou outros pedidos do PL. Na última semana, ele decidiu que deputados federais excluíssem postagens que associavam o pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), ao crime organizado, por entender que os conteúdos ultrapassam os limites da opinião pública e introduzem uma narrativa desinformativa no ambiente digital.

O pedido formulado pelos advogados do partido, protocolado na noite dessa quarta-feira (24/6), requer uma medida liminar para que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) apresente o detalhamento de todos os empenhos realizados em 2026, além de exigir o bloqueio imediato de novas autorizações de despesas que possam aumentar ainda mais o excesso no orçamento.

Ultrapassagem de R$ 167 milhões

Levantamento técnico apresentado pelo PL, com base em dados extraídos de sistemas oficiais como o Portal da Transparência e o Siga Brasil, indica descumprimento do artigo 73 da Lei das Eleições, que proíbe empenhos no primeiro semestre do ano da eleição que excedam a média mensal dos três anos anteriores.

Na categoria de "Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica" voltados para publicidade de utilidade pública, institucional e patrocínios, o Siga Brasil registrou o montante de R$ 785 milhões gastos até o dia 18 de junho. O teto proporcional calculado para o período seria de R$ 618 milhões, o que aponta uma ultrapassagem de R$ 167,6 milhões, representando cerca de 30% acima do teto estipulado.

Ao analisar os arquivos internos de transparência da Secom, os advogados apontam que os gastos diretos com publicidade institucional alcançaram R$ 178 milhões até o dia 15 de junho, ultrapassando um limite legal de R$ 135,7 milhões. Nesse recorte específico, a diferença que ilustra o estouro orçamentário é de R$ 42,3 milhões (31,1% acima do permitido).

Impacto no equilíbrio do pleito

Para os advogados do PL, há uma "intensificação extraordinária" da comunicação estatal com o objetivo de influenciar o eleitorado, beneficiando diretamente o presidente Lula, que é pré-candidato à reeleição. Na visão deles, o governo estaria utilizando recursos públicos para ampliar sua exposição junto ao eleitorado em um período sensível do calendário eleitoral.

O principal rival de Lula nas eleições de outubro é Flávio Bolsonaro, herdeiro e "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que representa com maior quantidade em intenções de voto o campo bolsonarista nas pesquisas eleitorais. Apesar da rivalidade, Lula mantém liderança, com vantagem contra o senador.

O documento protocolado no TSE cita peças publicitárias de grande alcance nacional voltadas à divulgação do Novo PAC, do Plano Brasil Soberano, da COP30, da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e da proposta de mudança da escala de trabalho 6x1, que foi entendida pela representação como uma “publicidade turbinada" sobre matéria que ainda está em tramitação no Congresso Nacional.

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A Secom da Presidência da República foi procurada pela reportagem para um parecer oficial sobre o assunto e ainda não havia retornado até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para quaisquer declarações.