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SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Lula determina avaliação para envio de ajuda após terremotos na Venezuela

Venezuela foi atingida por dois fortes terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, segundo o Serviço Sismológico dos Estados Unidos (USGS)

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CRISTINA CAMARGO
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CRISTINA CAMARGO
Repórter
25/06/2026 05:28 - atualizado em 25/06/2026 07:00

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Presidente Lula no G7, na França
Tremores causaram o desabamento de prédios e pânico em Caracas. O presidente Lula (PT) manifestou solidariedade ao país crédito: Instagram/@ricardostuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou no final da noite dessa quarta-feira (24/6) que determinou uma avaliação do Ministério das Relações Exteriores da situação da Venezuela após dois terremotos atingirem o país.

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O objetivo, segundo nota divulgada por Lula, é adotar medidas de assistência para ajudar a Venezuela. A avaliação será feita em conjunto com a embaixada do Brasil em Caracas.

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"Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta", afirmou Lula. "Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades".

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 causaram pânico e destruição na capital venezuelana. Autoridades falam em mortos e feridos, mas até a última atualização deste texto não havia um balanço oficial.

O tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do Serviço Sismológico dos Estados Unidos (USGS). Os sismos aconteceram em diferentes profundidades e também foram sentidos na Colômbia e no Brasil.

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A líder venezuelana interina, Delcy Rodríguez, fez um pronunciamento em que declarou estado de emergência e expressou condolências às famílias dos mortos, sem precisar quantos são. Delcy ainda afirmou que o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal do país, está fechado devido "a graves danos em sua infraestrutura".

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