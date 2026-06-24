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Venezuela decreta emergência após terremotos

Tremores, que atingiram magnitude de 7,5 na escala Richter, arrasaram o país entre o fim da tarde e a noite desta quarta-feira (24/6)

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Agência Brasil
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Repórter
24/06/2026 23:48

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Equipes buscam sobreviventes nos destroços de um prédio em Caracas, na Venezuela, atingida por dois terremotos nesta quarta-feira (24/6)
Equipes buscam sobreviventes nos destroços de um prédio em Caracas, na Venezuela, atingida por dois terremotos nesta quarta-feira (24/6) crédito: Manaure Quintero / AFP

O território da Venezuela foi sacudido por dois terremotos de forte magnitude, de 7,2 e 7,5 na escala Richter, entre o fim da tarde e a noite desta quarta-feira (24/6), seguidos de 20 réplicas. Em comunicado divulgado pela Telesur, emissora estatal da Venezuela, a presidente, Delcy Rodruguez, anunciou que decretou estado de emergência para lidar com as consequências do desastre e pediu união à população para salvar vidas.

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As regiões mais afetadas no país foram Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas e La Guarda, segundo a Telesur. A presidente venezuela pediu ampla mobilização dos profissionais de saúde e também anunciou a suspensão de aulas nos próximos dias desta semana.

Segundo o Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos, os tremores foram registrados com 39 segundos de diferença. O órgão chegou a emitir um alerta de tsunami para Porto Rico e as Ilhas Virgens, mas suspendeu os avisos.

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O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou inicialmente que o principal tremor tinha magnitude de 7,1 graus na escala Richter, mas atualizou a intensidade para 7,5.

Tremores foram sentidos no Brasil

Brasileiros da Região Norte do país relataram ter percebido o tremor. A Defesa Civil do Amazonas informou que um tremor de terra foi sentido por moradores de Manaus, Barcelos e Iranduba, mas sem causar vítimas.

O prefeito Igor Normando, de Belém, disse nas redes sociais que a cidade também tremeu e prédios foram evacuados por precaução nos bairros de Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira. O prefeito pediu calma e atenção às orientações do poder público.

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Segundo a Telesur, o epicentro do terremoto principal foi a 23 quilômetros de Yumare. A emissora estatal venezuelana informou que esses tremores estão entre os mais fortes que atingiram o país em mais de um século. O último sismo de magnitude semelhante foi em 2018, de magnitude 7,3, afetando pelo menos dez países da região, incluindo o Brasil, a Guiana e diversas ilhas do Caribe.

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