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Venezuela assina acordo com General Electric para recuperar seu sistema elétrico

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Repórter
15/06/2026 19:15

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A Venezuela assinou um acordo com a gigante americana General Electric para iniciar a recuperação de seu deteriorado sistema de energia elétrica, anunciou nesta segunda-feira (15) a presidente interina, Delcy Rodríguez. 

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Rodríguez ocupa a presidência desde a queda de Nicolás Maduro em uma incursão americana em janeiro. Em abril, manteve diálogos com a multinacional para tratar dos problemas energéticos do país. 

O acordo permitirá “recuperar, nos primeiros 24 meses, 1.000 megawatts e, no total, em quatro anos, mais de 5.000 megawatts”, afirmou Rodríguez no Palácio de Miraflores.

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atm/lp/nn/ic

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