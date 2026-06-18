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Governo interino da Venezuela e oposição se reúnem com respaldo dos EUA

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Repórter
18/06/2026 22:41

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O governo interino da Venezuela e uma ex-deputada opositora iniciaram nesta quinta-feira (18) um diálogo sobre uma transição democrática, com o respaldo dos Estados Unidos, anunciou o Departamento de Estado.

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O encontro ocorre quase seis meses após a captura de Nicolás Maduro em uma intervenção militar americana. Delcy Rodríguez assumiu em janeiro a presidência interina da Venezuela e governa sob forte pressão de Washington.

A ex-parlamentar Dinorah Figuera, que chegou à Venezuela nesta quinta após oito anos no exílio, disse à imprensa que retornou convidada pelos Estados Unidos para negociar com o governo interino a constituição de uma autoridade eleitoral “crível”.

Algumas horas depois de sua chegada, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, a recebeu para realizar uma primeira reunião “na sua condição de representante dos deputados opositores do período de 2015 a 2020”, indicou a Assembleia Nacional em um comunicado.

O Departamento de Estado apoiou o encontro e o descreveu como uma ocasião para “debater uma agenda que servirá como roteiro para um diálogo político sobre uma transição democrática”, segundo um comunicado.

Figuera se desvinculou da líder opositora e prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, que recentemente lançou junto com outros líderes políticos seu “manifesto do Panamá” para negociar a transição.

A oposição liderada por Machado reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, nas eleições presidenciais de 2024, nas quais Maduro se proclamou reeleito em meio a denúncias de fraude.

Em 2023, Figuera assumiu, do exterior, a presidência de uma comissão parlamentar simbólica. Os deputados opositores que a compõem haviam sido eleitos para o período legislativo de 2016-2020 e foram marginalizados por Maduro. 

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mbj/lp/nn/ic

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