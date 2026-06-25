Vitória da extrema-direita na Colômbia leva Lula a defender cooperação

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu a vitória do novo presidente de extrema-direita Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) na Colômbia e afirmou que a “amizade” entre o Brasil e o país “transcende ideologias" ao defender cooperação bilateral.

Espriella, que é conhecido como “El Tigre”, foi eleito à chefia do Executivo colombiano no segundo turno do pleito, realizado no último domingo (21/6), com 49,6% dos votos válidos. Ele venceu o esquerdista Iván Cepeda (Pacto Histórico).

O presidente eleito é advogado, líder do movimento “Defensores da Pátria” e estreia na vida política com a Presidência da República colombiana, sem nunca ter ocupado qualquer cargo público eletivo. Ele é filiado ao partido Movimento de Salvação Nacional, que foi originalmente criado em 1991 e refundado em 2021.

Em publicação nas redes sociais, Lula parabenizou o povo colombiano pelo “processo democrático e soberano expresso por sua vontade nas urnas” que definiu a vitória do direitista.

Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Ele defendeu que a “amizade entre o Brasil e a Colômbia” vai além de ideologias e é fundamental para enfrentar desafios compartilhados pelos dois países. Na publicação, Lula afirmou que a relação bilateral contribui para a superação de questões como a preservação da Amazônia, o combate à pobreza e o enfrentamento do crime organizado.

O presidente também desejou sucesso ao novo governo colombiano e disse esperar a continuidade da cooperação entre os dois países. “Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, escreveu o petista.

Apoio amplo de parlamentares da direita

Espriella conta com amplo apoio de parlamentares ligados à direita no Brasil. O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) comemorou a vitória do direitista e afirmou, em um vídeo postado nas redes, que a “glória” do presidente eleito “representa a vitória do bem contra o mal”. Na visão de Flávio, a eleição ilustra um momento em que “as agendas de direita continuam triunfando em toda a América”.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) também festejou o pleito. "Abelardo de la Espriella, da direita, venceu nas urnas e devolveu ao povo colombiano a esperança de um país livre da falência moral e econômica que a esquerda sempre deixa por onde passa", escreveu em uma rede social.

Já o mineiro, deputado federal Nikolas Ferreira (PL) afirmou que “a América do Sul está se livrando dos comunistas” e que “o Brasil é o próximo”.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), declarou que espera “com entusiasmo” poder trabalhar com Abelardo e “construir uma relação poderosa entre a Colômbia e os Estados Unidos que levará nossos dois países a novos níveis de grandeza”, escreveu no Truth Social.

Em conversa com a AFP, Espriella afirmou que pretende contar com o apoio do presidente estadunidense para combater grupos guerrilheiros e organizações paramilitares. Segundo o colombiano, a estratégia inclui bombardear e pulverizar plantações de maconha e outras drogas, além de atingir bases de guerrilhas e instalações ligadas ao narcotráfico.

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O colombiano disse ainda que pretende adotar medidas semelhantes às implementadas no Equador com apoio norte-americano. A Colômbia está entre os maiores produtores de cocaína do mundo.