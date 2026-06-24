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OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Após reunião com Lula, Jaques Wagner deixa liderança no Senado

Senador anunciou decisão em suas redes sociais. Wagner foi alvo de pressão após operação da PF mostrar ligação entre o parlamentar e operadores do Banco Master

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VO
Vanilson Oliveira
VO
Vanilson Oliveira
Repórter
24/06/2026 18:18

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21/06/2023. CrÃ?Â©dito: Minervino JÃ?Âºnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. VotaÃ?Â§Ã?Â£o no Senado Federal do ArcabouÃ?Â§o Fiscal. Senador Jaques Wagner e senador Izalci Lucas.
Votação no Senado Federal do Arcabouço Fiscal. Senador Jaques Wagner e senador Izalci Lucas. crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

O senador Jaques Wagner (PT-BA) anunciou nesta quarta-feira (24/6) que se afastou da liderança do governo no Senado. A decisão foi tomada após o encontro que ele teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL), no Palácio da Alvorada. 

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Por meio de uma publicação no X, o senador disse que, em “conversa entre amigos, decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no Senado Federal”, escreveu. 

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Ele continuou, afirmando que vai focar em sua defesa. Wagner foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, da Policia Federal (PF), que investiga a fraude do Banco Master. “Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula”, frisou Wagner.

Senador nega irregularidades

Durante as diligências realizadas pela PF, agentes apreenderam valores em espécie, incluindo dólares, e relógios de alto valor, fato que ampliou a repercussão do caso em Brasília.
O senador tem negado irregularidades e sustenta que os valores apreendidos possuem origem legal, que são frutos de diárias pagas em missões internacionais.

Tópicos relacionados:

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