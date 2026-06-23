A favorita para substituir Jaques Wagner na liderança do governo no Senado
Caso o senador investigado pela Polícia Federal deixe o cargo, dois nomes do PT despontam como cotados para a vaga
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Diante da perspectiva da saída do senador Jaques Wagner (PT-BA) da liderança do governo no Senado, pelo menos dois nomes estão cotados para assumir a função: o senador Camilo Santana (CE-PT) e a atual líder do PT, Teresa Leitão (PE).
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A senadora é favorita, pois Santana já assumiu funções de coordenação na campanha eleitoral de Lula.
Embora o governo tenha projetos importantes para serem negociados no Senado, como a jornada 6×1, a PEC da Segurança e o projeto que estabelece o marco regulatório para a exploração de terras raras, a expectativa é de atividade decrescente no Congresso até o recesso e o início da campanha, marcado para o início da agosto.
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A conversa de Wagner com Lula deverá ocorrer nesta terça ou nesta quarta-feira, 24, para definir o destino do senador. Em relação à candidatura à reeleição do atual líder, dirigentes do PT defendem que ela seja mantida, apesar da investigação.