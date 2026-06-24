Após Jaques Wagner, petistas temem surgimento de evidências contra Rui Costa
Interlocutores de Lula sustentam que tanto o líder do governo no Senado quanto o ex-ministro garantiram ao petista que não mantinham relações comprometedoras com Daniel Vorcaro e Augusto Lima, ex-controladores do banco Master
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Interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sustentam que tanto o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), quanto o ex-ministro Rui Costa (Casa Civil) garantiram ao petista que não mantinham relações comprometedoras com Daniel Vorcaro e Augusto Lima, controladores do banco Master.
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No caso de Wagner, as mensagens trocadas com Lima e identificadas pela Polícia Federal mostram uma relação pouco republicana, com recebimento de vantagens indevidas, como ingressos para show no exterior que custaram milhares de reais e um apartamento de R$ 2,45 milhões, além de voos em jatinhos ligados ao banco.
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Nos bastidores, o que se diz é que são grandes as chances de aparecerem evidências desabonadoras também contra Rui Costa. Essa possiblidade tem sido negada por ele e por pessoas próximas, que ainda acreditam que tanto Wagner quanto o ex-ministro serão eleitos senadores em outubro.