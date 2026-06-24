Assine
overlay
Início PlatôBr

Após Jaques Wagner, petistas temem surgimento de evidências contra Rui Costa

Interlocutores de Lula sustentam que tanto o líder do governo no Senado quanto o ex-ministro garantiram ao petista que não mantinham relações comprometedoras com Daniel Vorcaro e Augusto Lima, ex-controladores do banco Master

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
24/06/2026 00:27

compartilhe

SIGA
×
Após Jaques Wagner, petistas temem surgimento de evidências contra Rui Costa
Após Jaques Wagner, petistas temem surgimento de evidências contra Rui Costa crédito: RICARDO STUCKERT

Interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sustentam que tanto o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), quanto o ex-ministro Rui Costa (Casa Civil) garantiram ao petista que não mantinham relações comprometedoras com Daniel Vorcaro e Augusto Lima, controladores do banco Master. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No caso de Wagner, as mensagens trocadas com Lima e identificadas pela Polícia Federal mostram uma relação pouco republicana, com recebimento de vantagens indevidas, como ingressos para show no exterior que custaram milhares de reais e um apartamento de R$ 2,45 milhões, além de voos em jatinhos ligados ao banco. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos bastidores, o que se diz é que são grandes as chances de aparecerem evidências desabonadoras também contra Rui Costa. Essa possiblidade tem sido negada por ele e por pessoas próximas, que ainda acreditam que tanto Wagner quanto  o ex-ministro serão eleitos senadores em outubro.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay