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‘Pode ir pra lá’: redes reagem a Flávio Bolsonaro sobre eleição da Colômbia

Pré-candidato à Presidência do Brasil celebrou vitória do candidato da extrema direita, Abelardo de la Espriella, nas eleições presidenciais da Colômbia

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/06/2026 09:25

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Flávio Bolsonaro sorrindo
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) celebrou a vitória da extrema-direita na Colômbia nas eleições desse domingo (21/6) crédito: Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Usuários de redes sociais reagiram com ironia à celebração do senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL) sobre a vitória de Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), candidato de extrema direita eleito à Presidência da Colômbia, nesse domingo (21/6).

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Espriella é advogado, líder do movimento “Defensores da Pátria” e estreia na vida política com a Presidência da República colombiana, sem nunca ter ocupado qualquer cargo público eletivo. Ele é filiado ao partido Movimento de Salvação Nacional, que foi originalmente criado em 1991 e refundado em 2021. Ele chegou ao segundo turno com 43,77% dos votos válidos e chega à cadeira da Presidência com 49,6% deles, vencendo o esquerdista Iván Cepeda (Pacto Histórico). 

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Com a vitória do candidato conhecido como “El Tigre”, Flávio gravou um vídeo em espanhol para parabenizar o colombiano. "As agendas de direita continuam triunfando em toda a América, por que lutamos contra as organizações narcoterroristas, contra a corrupção, contra o aumento de imposto, e lutamos para que nossas nações sejam livres e prósperas", disse. O parlamentar continuou: "Sua vitória é a vitória do bem sobre o mal".

Usuários reagiram com ironia. “Se este senhor está falando que o bem venceu o mal, com certeza o mal está soberano lá”, disse um seguidor. “Pronto, agora ele será presidente lá também”, escreveu outro, com emojis de risadas. 

“Tem que comemorar a dos outros msm pq essa família não ganha nada nunca mais”, disse uma pessoa que não apoia a pré-candidatura do bolsonarista. “Só assim pra comemorar alguma vitória! Chora mais que tá pouco!”, dizia outro comentário. 

Flávio é um dos principais nomes na corrida à Presidência brasileira. Levantamento Datafolha divulgado no sábado (20/6) indica que ele está em segundo lugar em um cenário de primeiro turno, com 31% das intenções de voto. A liderança é do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 41% delas. Já em um cenário de segundo turno, o petista vence o herdeiro de Bolsonaro com 47% dos votos ante 43% do opositor.

“Pode comemorar e ir pra lá. Porque o bolsonarismo aqui em outubro não tem vez. P.S.: bolsonarismo não é direita, viu, pessoas? É seita, extremismo e fanatismo”, escreveu um usuário. “Sinta o gosto lá… e só”, disse outro.

Outra parte dos seguidores celebrou a vitória junto do “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Viva a direita, outubro é conosco”, comentou um usuário. “EM OUTUBRO FORA LULA”, disse Cristiano Reis, líder do Movimento Direita BH.

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Em entrevista à AFP, o novo presidente colombiano afirmou que pretende contar com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no combate aos grupos guerrilheiros e paramilitares. Segundo ele, a estratégia inclui bombardeios e a erradicação aérea de plantações de maconha e de outras drogas. A proximidade com o presidente estadunidense também é uma das estratégias do PL na campanha presidencial. 

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