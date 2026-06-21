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PRÉ-CANDIDATO A PRESIDENTE

Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro outra vez em mansão, diz colunista

Senador admitiu um encontro, mas não tinha falado de outras vezes que visitou o banqueiro

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
21/06/2026 12:28

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Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro (PL) tornou-se o principal nome da oposição no primeiro turno das eleições de 2026 crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, se encontrou presencialmente com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em outras ocasiões, além da visita em novembro do ano passado, em São Paulo, já assumida pelo "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A informação é do colunista Lauro Jardim, do O Globo, que afirmou que o senador visitou Vorcaro pelo menos uma vez na mansão que o banqueiro alugava em Brasília, em um encontro privado, a dois, no primeiro semestre de 2025.

Flávio e Vorcaro

Flávio já admitiu que se encontrou com o ex-dono do Master após ele ter sido preso pela primeira vez, em novembro de 2025, em São Paulo. Conforme o pré-candidato, a reunião teria sido para “colocar um ponto final” no investimento de Vorcaro em “Dark Horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Antes disso, o site Intercept Brasil havia revelado que o senador negociou o investimento de R$ 134 milhões do banqueiro mineiro na produção do filme. Do valor total, pelo menos R$ 61 milhões foram efetivamente pagos.

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Em um áudio vazado, Flávio chama Vorcaro de “irmão” e cobra parcelas atrasadas do dinheiro que iria para o filme, estrelado pelo ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus em “A paixão de Cristo”.

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