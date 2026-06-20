Datafolha: Lula mantém vantagem sobre Flávio no primeiro e segundo turno

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20/6) indica que o presidente Lula (PT) tem 41% das intenções de voto no principal cenário estimulado para o primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro (PL), mantendo estabilidade em relação ao último levantamento, de 22 de maio, quando o petista liderava por 40% a 31%. A variação é dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os números, portanto, indicam que o senador freou, ao menos por ora, a queda após o vazamento da relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Por outro lado, a pesquisa não contabiliza possível prejuízo eleitoral a Lula após o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo, ser alvo de operação da Polícia Federal sob acusação de envolvimento com o Caso Master.

No segundo turno, a estabilidade se repete, com 47% para Lula e 43% para Flávio, o exato mesmo cenário da pesquisa de maio. Brancos e nulos somam 8%, e 1% não sabe em quem votaria.

Primeiro turno

O cenário de polarização mostra dificuldade para outros pré-candidatos pontuarem. Após Lula, com 41%, e Flávio, com 31%, vem Ronaldo Caiado (PSD), com 3%; Renan Santos (Missão), com 3%; Romeu Zema (Novo), com 2%; Aécio Neves (PSDB), com 2%; Samara Martins (UP), com 2%; Augusto Cury (Avante), com 2%; Joaquim Barbosa (DC), com 1%; Cabo Daciolo (Mobiliza), com 1%; e Rui Costa Pimenta (PCO) com 1%.

Também incluídos no principal cenário estimulado, Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos foram 7%, e 4% disseram não saber em quem votar.

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Samara Martins (UP): 2%

Augusto Cury (Avante): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Brancos / Nulos / Nenhum: 7%

Não sabem: 4%

Segundo turno

Lula x Flávio Bolsonaro

No cenário mais provável por ora, o presidente segue com vantagem de 4 pontos percentuais, que implica em empate técnico dentro da margem de erro.

Lula: 47%

Flávio Bolsonaro: 43%

Brancos / Nulos / Nenhum: 8%

Não sabem: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Já contra Caiado, o petista apresenta vantagem maior, de 6 pontos percentuais. Nesse caso, sobe também o número de indecisos, com 10% brancos e nulos e 2% que não sabem.

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Lula: 47%

Ronaldo Caiado: 41%

Brancos / Nulos / Nenhum: 10%

Não sabem: 2%

Lula x Zema

Entre os testados, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema é o que pontua pior no segundo turno. São 9 pontos percentuais de vantagem para o presidente petista na busca pela reeleição.