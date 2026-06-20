Datafolha: Lula mantém vantagem sobre Flávio no primeiro e segundo turno
Romeu Zema não saiu dos 3% e é o pior adversário de Lula no segundo turno entre os testados na pesquisa
compartilheSIGA
A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20/6) indica que o presidente Lula (PT) tem 41% das intenções de voto no principal cenário estimulado para o primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro (PL), mantendo estabilidade em relação ao último levantamento, de 22 de maio, quando o petista liderava por 40% a 31%. A variação é dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os números, portanto, indicam que o senador freou, ao menos por ora, a queda após o vazamento da relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Por outro lado, a pesquisa não contabiliza possível prejuízo eleitoral a Lula após o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo, ser alvo de operação da Polícia Federal sob acusação de envolvimento com o Caso Master.
No segundo turno, a estabilidade se repete, com 47% para Lula e 43% para Flávio, o exato mesmo cenário da pesquisa de maio. Brancos e nulos somam 8%, e 1% não sabe em quem votaria.
Primeiro turno
O cenário de polarização mostra dificuldade para outros pré-candidatos pontuarem. Após Lula, com 41%, e Flávio, com 31%, vem Ronaldo Caiado (PSD), com 3%; Renan Santos (Missão), com 3%; Romeu Zema (Novo), com 2%; Aécio Neves (PSDB), com 2%; Samara Martins (UP), com 2%; Augusto Cury (Avante), com 2%; Joaquim Barbosa (DC), com 1%; Cabo Daciolo (Mobiliza), com 1%; e Rui Costa Pimenta (PCO) com 1%.
Também incluídos no principal cenário estimulado, Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos foram 7%, e 4% disseram não saber em quem votar.
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Samara Martins (UP): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Brancos / Nulos / Nenhum: 7%
- Não sabem: 4%
Segundo turno
Lula x Flávio Bolsonaro
No cenário mais provável por ora, o presidente segue com vantagem de 4 pontos percentuais, que implica em empate técnico dentro da margem de erro.
- Lula: 47%
- Flávio Bolsonaro: 43%
- Brancos / Nulos / Nenhum: 8%
- Não sabem: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
Já contra Caiado, o petista apresenta vantagem maior, de 6 pontos percentuais. Nesse caso, sobe também o número de indecisos, com 10% brancos e nulos e 2% que não sabem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Lula: 47%
- Ronaldo Caiado: 41%
- Brancos / Nulos / Nenhum: 10%
- Não sabem: 2%
Lula x Zema
Entre os testados, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema é o que pontua pior no segundo turno. São 9 pontos percentuais de vantagem para o presidente petista na busca pela reeleição.
- Lula: 48%
- Romeu Zema: 39%
- Brancos / Nulos / Nenhum: 11%
- Não sabem: 2%