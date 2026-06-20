Polícia vai interrogar Bolsonaro sobre arma confiscada

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou nessa sexta-feira (19/6) a Polícia Civil do Distrito Federal a interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima semana, após a apreensão de uma pistola de sua propriedade, que estava com um membro da sua equipe de segurança.

Durante uma blitz em Brasília, policiais apreenderam na última segunda-feira uma pistola registrada no nome do ex-presidente.

Interrogado

Segundo a decisão de Moraes, à qual a AFP teve acesso, Bolsonaro será interrogado em sua residência, na próxima terça-feira. Ele está em prisão domiciliar desde março, para se recuperar de uma pneumonia, uma medida que será reavaliada na próxima semana.

O homem que portava a arma, que se identificou como membro da equipe de segurança oficial de Bolsonaro, disse que ela pertencia ao ex-presidente e que a estava levando para reparo. Os advogados de Bolsonaro disseram ao tribunal que a arma estava registrada legalmente no nome do ex-presidente e que ficava guardada na residência dele.

A defesa alegou que, sem o conhecimento de Bolsonaro, a equipe de segurança retirou uma peça da arma para inutilizá-la, devido às "medicações psiquiátricas que vinham sendo ministradas ao peticionário, capazes de afetar a sua cognição", diz o documento entregue à corte.

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Os advogados acrescentaram que Bolsonaro detectou um defeito no mecanismo e entregou a arma a um suboficial do Exército para reparo. Eles negaram que o episódio tenha relação com o vencimento iminente da prisão domiciliar.