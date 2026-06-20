'Gol contra': Flávio Bolsonaro sai em defesa de Neymar após piada de Lula

Após o presidente Lula (PT) zombar do atacante Neymar Jr., o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato à Presidência da República na oposição, saiu em defesa do jogador, que defende o Santos e integra o elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Flávio classificou o deboche do petista como "mais um gol contra". Nessa sexta-feira (19/6), durante agenda em Belo Horizonte, Lula havia dito que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo”. Escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar o elenco brasileiro na Copa, o atacante ainda não estreou após duas rodadas, pois se recupera de lesão, mas deve estar à disposição na próxima partida, contra a Escócia.

“Você pode gostar ou não do Neymar como jogador, para mim ele é craque. Mas estamos falando de um brasileiro de origem humilde que venceu na vida e levou o nome do país para o mundo”, reagiu o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Neymar já mostrou diversas vezes alinhamento ao Clã Bolsonaro, inclusive declarando apoio a Jair nas eleições à Presidência em 2022, quando foi derrotado por Lula no segundo turno.

“Ele inspira milhões de jovens e mantém um projeto social que ajuda milhares de crianças e famílias de todo o Brasil”, completou Flávio, que espera contar com o apoio do jogador santista ao longo da campanha presidencial.

O senador do PL ainda aproveitou para rebater a piada sobre “home office” dizendo que Lula cumpre “mandato em modo avião”, o acusando de se hospedar em hotéis de luxo e sugerindo que ele fique mais em casa.



Zema

Quem também criticou a fala de Lula foi o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), outro pré-candidato a presidente. Ele afirmou que Neymar é “um dos maiores ídolos recentes do Brasil”.

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"Quem dera a Janja ser a [primeira] primeira-dama a ser home office no mundo. Ia ser uma beleza para o Brasil, muita economia e mais dinheiro para o que povo precisa: saúde, educação e segurança pública", disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

