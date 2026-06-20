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ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Zema tem 2% e é o que menos pontua no segundo turno

Ex-governador mineiro é o quinto colocado no levantamento divulgado neste sábado (20/6)

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
20/06/2026 14:09

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Zema diz que federalização da Codemig trará ‘saldo positivo’ para Minas
Zema deixou governo de Minas em março para focar na pré-campanha à Presidência crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Diante da polarização entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a pré-campanha do ex-governador Romeu Zema (Novo) ao Palácio do Planalto ainda não engrenou. Conforme pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20/6), o mineiro aparece com 2% das intenções de voto no primeiro turno e é o que menos pontua nos cenários estimulados para o segundo.

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No principal cenário atual, Zema é o quinto colocado, mas aparece empatado tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), que dividem o terceiro lugar com 3%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula lidera, com 41%, contra 31% de Flávio. O levantamento mostra estabilidade em relação à última pesquisa, de 22 de maio, com variação dentro da margem de erro, inclusive para Zema, que tinha 3%.

  • Lula (PT): 41%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Aécio Neves (PSDB): 2%
  • Samara Martins (UP): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
  • Brancos / Nulos / Nenhum: 7%
  • Não sabem: 4%

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Segundo turno

Entre os cenários estimulados no segundo turno (Lula contra Flávio, Caiado e Zema), o ex-governador de Minas é o que menos pontua, com 39% contra 48% do atual presidente. Brancos e nulos foram 11%, enquanto 2% responderam não saber em quem votar.

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  • Lula: 48%
  • Romeu Zema: 39%
  • Brancos / Nulos / Nenhum: 11%
  • Não sabem: 2%

Quem melhor aparece na oposição é Flávio Bolsonaro, com 43% contra 47% de Lula, que implica em empate técnico dentro da margem de erro. Caiado aparece com 41% ante 47% do petista.

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