Datafolha: Zema tem 2% e é o que menos pontua no segundo turno
Ex-governador mineiro é o quinto colocado no levantamento divulgado neste sábado (20/6)
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Diante da polarização entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a pré-campanha do ex-governador Romeu Zema (Novo) ao Palácio do Planalto ainda não engrenou. Conforme pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20/6), o mineiro aparece com 2% das intenções de voto no primeiro turno e é o que menos pontua nos cenários estimulados para o segundo.
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No principal cenário atual, Zema é o quinto colocado, mas aparece empatado tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), que dividem o terceiro lugar com 3%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Lula lidera, com 41%, contra 31% de Flávio. O levantamento mostra estabilidade em relação à última pesquisa, de 22 de maio, com variação dentro da margem de erro, inclusive para Zema, que tinha 3%.
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Samara Martins (UP): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Brancos / Nulos / Nenhum: 7%
- Não sabem: 4%
Segundo turno
Entre os cenários estimulados no segundo turno (Lula contra Flávio, Caiado e Zema), o ex-governador de Minas é o que menos pontua, com 39% contra 48% do atual presidente. Brancos e nulos foram 11%, enquanto 2% responderam não saber em quem votar.
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- Lula: 48%
- Romeu Zema: 39%
- Brancos / Nulos / Nenhum: 11%
- Não sabem: 2%
Quem melhor aparece na oposição é Flávio Bolsonaro, com 43% contra 47% de Lula, que implica em empate técnico dentro da margem de erro. Caiado aparece com 41% ante 47% do petista.