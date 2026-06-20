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Carlos Viana critica ‘séria vulnerabilidade’ após alerta da Defesa Civil

Em diferentes regiões do país, celulares receberam alerta com o termo "misantropi4", que significa ódio à humanidade.

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
20/06/2026 12:39

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Senador Carlos Viana
Senador Carlos Viana crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O senador Carlos Viana (PSD-MG), pré-candidato à reeleição, demonstrou preocupação após o sistema da Defesa Civil emitir um alerta falso em milhões de celulares pelo país na madrugada deste sábado (20/6).

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“Estamos falando de uma plataforma oficial de emergência, capaz de disparar mensagens para milhões de brasileiros simultaneamente. Se um agente externo conseguiu acessar esse sistema e emitir um Alerta Extremo em plena madrugada, então estamos diante de uma séria vulnerabilidade de segurança nacional”, escreveu o parlamentar, em post no X (antigo Twitter).

Ainda não se sabe como o aviso de emergência foi distribuído, e a Polícia Federal vai investigar o caso. Em nota, a Defesa Civil disse ter sido alvo de uma invasão - “provavelmente se trata de um ataque hacker".

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Viana cobra esclarecimento

“A nota levanta novas perguntas: Como ocorreu a invasão? Há quanto tempo o sistema estava vulnerável? Quais regiões foram atingidas? Outros sistemas governamentais também podem estar expostos? Quais evidências apontam para um ataque hacker?”, questionou Viana.

O alerta gerou preocupação também pelo conteúdo. A mensagem tinha a palavra “misantropi4”, que significa ódio à humanidade.

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“A população merece transparência total. Não basta afirmar que houve uma invasão. É preciso apresentar os fatos, identificar os responsáveis e demonstrar quais medidas estão sendo adotadas para impedir que algo semelhante volte a acontecer”, completou Carlos Viana.

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