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ATAQUE HACKER

Misantropia: o que significa termo enviado no alarme falso da Defesa Civil

Invasão hacker na plataforma de envio de alertas da Defesa Civil Nacional fez com que usuários recebessem uma mensagem estranha na noite de sexta-feira, 20/6

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Repórter
20/06/2026 08:42 - atualizado em 20/06/2026 08:43

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'Misantropia': a mensagem enviada com alerta pela Defesa Nacional após invasão hacker
'Misantropia': a mensagem enviada com alerta pela Defesa Nacional após invasão hacker crédito: BBC

Uma invasão hacker na plataforma de envio de alertas da Defesa Civil Nacional fez com que usuários recebessem uma mensagem estranha entre a noite de sexta-feira (19/06) e sábado (20/06).

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A mensagem disparada a diversas regiões do país era de alerta extremo e continha o termo "misantropia". Segundo informou a Defesa Civil, a ação seria consequência de uma invasão hacker. Por isso, a plataforma foi tirada do ar.

Segundo o dicionário Michaelis, misantropia é o "horror à humanidade ou aversão à natureza.", um "estado que se caracteriza por profunda tristeza, depressão, melancolia" e "tendência a evitar a companhia de outras pessoas ou a cultivar o isolamento."

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou, por meio de nota, que "acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas."

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Houve outro caso recente de envio em massa de mensagens de forma indevida. Em agosto de 2025, moradores de São Paulo receberam um alerta extremo com o aviso "TEST warning message A+B". A Defesa Civil negou à época que o disparo tenha partido do sistema do governo.

O que são os alertas e para que servem

O Defesa Civil Alerta é uma ferramenta de envio de alertas de emergência do governo federal, coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O serviço é executado pelas operadoras de telefonia móvel.

O objetivo é alertar a população para prevenir e mitigar impactos causados por acidentes , como risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, dentre outros.

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Não há necessidade de cadastro prévio por parte dos usuários e esses alertas são enviados automaticamente aos celulares por meio da rede de internet.

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