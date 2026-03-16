Moraes nega saída temporária a hacker da Vaza Jato

Alexandre de Moraes negou o pedido de saída temporária de Walter Delgatti Neto, hacker da Vaza Jato.

A administração do presídio havia informado ao STF que Delgatti estava na lista de presos com parecer favorável para a saída de março, prevista entre 17 e 23 de março, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Na decisão, Moraes seguiu parecer da Procuradoria-Geral da República e afirmou que o pedido não comprovou a finalidade exigida pela Lei de Execução Penal para a concessão do benefício.

Segundo o ministro, a unidade prisional indicou apenas o período da saída, sem demonstrar que o preso participaria de curso educacional, requisito previsto na legislação para autorizar a saída temporária.

Delgatti cumpre pena de 8 anos e 3 meses de prisão por invasão de dispositivos informáticos e falsidade ideológica.

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Em janeiro, Moraes havia autorizado a progressão do hacker para o regime semiaberto.