Fui vítima de um ataque hacker no Pix, e agora? Veja o passo a passo

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Perceber uma transação via Pix não intencionalmente realizada pode ser desesperador, mas agir com rapidez e da forma correta é o que define as chances de recuperar o dinheiro. Em um cenário de crescentes golpes digitais envolvendo Pix, saber o passo a passo oficial faz toda a diferença. O Banco Central criou um protocolo específico para essas situações, e o primeiro minuto é o mais importante.

A primeira atitude a ser tomada é entrar em contato imediato com o banco. Use os canais oficiais, como o chat do aplicativo, o telefone no verso do cartão ou o gerente da sua conta. Ao relatar o ocorrido, peça para acionar o mecanismo especial de devolução (MED), uma ferramenta que permite o bloqueio e a devolução de valores em casos de fraude.

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É importante saber que o MED não se aplica a todos os casos. Não é possível acionar o mecanismo para erros na digitação da chave Pix, arrependimento de compras, desacordos comerciais ou operações de Pix Saque e Pix Troco.

O segundo passo, que deve ser feito em paralelo, é registrar um boletim de ocorrência (B.O.). Esse documento é essencial para formalizar a fraude e serve como prova na sua contestação. A maioria dos estados permite que o registro seja feito de forma totalmente on-line, o que agiliza o processo.

Como funciona a devolução do dinheiro

O Mecanismo Especial de Devolução é a principal ferramenta para reaver os valores. Ao ser acionado por você, seu banco notifica a instituição que recebeu o dinheiro. A partir daí, o banco do fraudador pode bloquear o montante na conta de destino para análise.

É crucial entender que o tempo corre contra você. O pedido para acionar o MED deve ser feito em até 80 dias após a transação, mas a eficácia é muito maior nas primeiras horas, antes que o valor seja sacado ou transferido para outras contas.

Depois da notificação, as instituições financeiras têm até sete dias para concluir a análise do caso após o bloqueio.

Se a fraude for confirmada após a análise, o dinheiro será devolvido à sua conta em até 96 horas a partir da confirmação. Caso a conta do golpista não tenha saldo suficiente, o banco pode ser responsabilizado se ficar comprovada uma falha em seus sistemas de segurança.

Medidas de segurança adicionais

Após seguir os passos emergenciais, é fundamental proteger suas contas para evitar novos ataques. Altere imediatamente a senha do seu banco e também do seu e-mail principal, pois muitas vezes é por ele que os criminosos conseguem acesso a outros serviços.

Ative a verificação em duas etapas em todos os aplicativos financeiros e de comunicação que oferecem essa camada extra de segurança. Revise também os limites de transação do Pix no seu aplicativo e ative o limite noturno reduzido, ajustando para valores menores. Essa medida preventiva pode limitar o prejuízo em um eventual ataque futuro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.