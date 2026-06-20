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INVASÃO

PF vai investigar alerta de emergência falso emitido para celulares de todo o país

Provável ataque hacker acionou alertas de emergência da Defesa Civil em vários estados e no Distrito Federal na madrugada deste sábado (20/6)

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Mariana Niederauer
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Mariana Niederauer
Repórter
20/06/2026 08:17 - atualizado em 20/06/2026 11:59

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Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão
Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão crédito: Material cedido ao Correio

Defesa Civil Nacional e o Ministério do Desenvolvimento Regional vão acionar a Polícia Federal para investigar os alertas sonoros de emergências recebidos em milhões de celulares pelo país na madrugada deste sábado (20/6).

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As pastas emitiram nota conjunta em que afirmam que a plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar à 1h30, após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, "ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil". A suspeita, portanto, é de um ataque hacker.

"A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra 'misantropia' — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker", informa o texto.

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A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que faz parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou ainda que tomará as providências para religar o sistema de alertas o mais rápido possível.

Entenda o alerta que assustou a população

Celulares em vários estados e no Distrito Federal começaram a emitir um alerta sonoro característico de situações de perigo por volta da 1h30 deste sábado (20/6). A mensagem continha o termo “misantropi4” e foi acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene de emergência.

Nas redes sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional informaram que o envio da mensagem foi realizado por alguém “alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”. Em nota, os órgãos afirmaram que, provavelmente, o caso se trata de um ataque hacker.

Órgãos de Defesa Civil local rapidamente começaram a se manifestar, informando que o alerta era falso. O governo paranaense adiantou também que a acionou tanto a defesa nacional quanto a Agência Nacional de Telefonia (Anatel).

Já a Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta foi enviado pela tecnologia via "tecnologia Cell Broadcast", mas que não seguiu "os protocolos oficiais de comunicação de emergências". O órgão também confirmou que o sistema foi desligado.

Mesmo de madrugada, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Termos como "Defesa Civil", "Recebi" e "Hacker" eram alguns dos mais buscados.

O ator e comediante Paulo Viera comentou que também recebeu o aviso. "O celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida", afirmou.

O alerta também foi recebido pelos apresentadores da CazéTV, que participavam de um programa após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti.

Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Distrito Federal receberam um alerta extremo da Defesa Civil na madrugada deste sábado (20/6). A mensagem continha o termo “misantropi4” e foi acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene de emergência.

Nas redes sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional informaram que o envio da mensagem foi realizado por alguém “alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”. Em nota, os órgãos afirmaram que, provavelmente, o caso se trata de um ataque hacker. 

 

Postagem do Ministério do Desenvolvimento Regional
Postagem do Ministério do Desenvolvimento Regional (foto: Reprodução/Instagram)

O governo paranaense informou que o alerta não saiu da Defesa Civil e que tanto o órgão quanto a Agência Nacional de Telefonia (Anatel) já foram acionados. O Correio tenta contato com os órgãos.

Já a Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta foi enviado pela tecnologia via "tecnologia Cell Broadcast", mas que não seguiu "os protocolos oficiais de comunicação de emergências". O órgão também confirmou que o sistema foi desligado.

Comunicado da Defesa Civil de São Paulo
Comunicado da Defesa Civil de São Paulo (foto: Reprodução/Instagram)

O termo "misantropia" significa ódio, a antipatia, a desconfiança ou o desprezo geral pela espécie humana.

Repercussão nas redes

Mesmo de madrugada, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Termos como "Defesa Civil", "Recebi" e "Hacker" eram alguns dos mais buscados.

O ator e comediante Paulo Viana comentou que também recebeu o aviso. "O celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida", afirmou.

O alerta também foi recebido pelos apresentadores da CazéTV, que participavam de um programa após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti.

Veja mais reações ao alerta misterioso: 

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Confira a íntegra da nota da Defesa Civil

A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.

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